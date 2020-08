Serviles y cómplices

Los “morenos y aliados” en el Congreso aparte de degradar a tan representativa institución encubren a Enríquez y de paso insultan y ofenden la inteligencia social (son tan obvios y burdos que antes de tirar la piedra se les vio la mano). Como ya es del conocimiento público, en el legislativo local se aprobó un falaz y oportunista acuerdo, el cual exhorta (muy diferente a denunciar) a ciertas instancias para que se investigue y sancione los presuntos actos de corrupción, en lo concerniente al contrato de las polémicas y onerosas (sobrevaluadas) luminarias. Digamos que dentro de lo falaz, hasta ahí era el límite correcto del polémico acuerdo. ¡Pero no! Los serviles burdamente se extralimitaron enfocando o más bien manipulando los señalamientos (es decir, desviando la atención) contra funcionarios municipales, que estuvieron en la pasada. ¡Ojo! Qué al interponer una denuncia como es debido, y al abrirse una investigación y de esta resultan responsables los señalados, y los que aparezcan entonces sí que no sólo se separen del cargo si no se les aplique todo el peso de la ley, que de hecho lo contempla el Artículo 334 del Código Penal del Estado. Eso sería lo debido y conducente y la ciudadanía lo exige. Tal esquema correcto, el diputado Iván Gurrola Vega, en reiteradas ocasiones amenazó con llevarlo a cabo. ¿Y en qué quedó? En nada, puro protagonismo burdo y mediático, el sello de la casa.

Retomando el hilo conductor del acuerdo falaz, se exhorta a la Fiscalía a que investigue. ¿Qué? Se exhorta al edil Jorge Salum del Palacio para que mientras se realice la investigación. ¿Cuál? Separe del cargo de manera temporal a sus funcionarios que supuestamente participaron en la formulación y aprobación de dicho contrato. Tal exhorto, es una falacia, no obstante es una mañosa y tendenciosa petición (chicanada) ya que por sí misma crea una percepción de culpabilidad y al verdadero responsable no lo mencionan ni lo tocan “ni con el pétalo de una rosa”. En este falaz exhorto, los “morenos” no debieron pedir tal exigencia, por cortesía política y respeto institucional; pero los que sí debieran considerar y de manera voluntaria, separase temporalmente de sus cargos, son los que se sientan aludidos. ¡No hay necesidad de exponer y debilitar la administración de Salum! Porque hablar de ésta, es referirse al proyecto alternativo que aún no acaba de convencer, y si se hunde el barco, con él los “azules, amarillos y hasta los grises”.

Siguiendo por el hilo del oportunismo, también exhortan a la Contraloría del Estado para que inhabilite temporalmente a los servidores referidos, y ya inspirados y encarrerados los primores, también hacen un llamado a la honorable Auditoría Superior del Estado, para que colabore en la investigación (¿Cuál?) e informe de los resultados. ¡Wow! Pensaron que con toda esa parafernalia iban a impresionar a la ciudadanía; aparte, tendrían rentabilidad política y de paso crearían una cortina de humo para desviar la atención politizando el tema. Pero aún hay más, como decía en su tiempo Raúl Velasco: según la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, los legisladores panistas no desean entrarle derecho, que quieren que se revise el contrato pero no a los funcionarios implicados, que hoy forman parte de la actual administración municipal. ¡Más con lo mismo! ¿Y sólo a ellos diputada? ¿Por qué no incluye y empieza por los diputados de la pasada legislatura que fueron precisamente los que aprobaron el polémico asunto y ante la “danza de los millones” (800)? ¿No habría repartos, moches? Habrá qué investigar. ¿No cree diputada? Mismo caso el de Guadalupe Victoria donde también al parecer hubo transa (fraude) con las maravillosas y ahorradoras “lamparitas” y esto se dio en la administración 2013-2016. ¿Y qué cree Sandra? En esa representativa legislatura que autorizó el crédito estaba integrada por el mismo Iván Gurrola, pero era priista. Aquí es oportuno citar un sabio razonamiento: “todos coludos o todos rabones”, de ser así, que es lo correcto, entonces diputada pídale al oportunista “primor” que por mientras se retire del cargo, ya que también votó a favor. ¡Qué tal! Entonces habrá que hacer un verdadero y efectivo acuerdo, para que se lleve a cabo una denuncia debidamente sustentada y argumentada.

Lo último planteado es lo único que debe hacer el Congreso, ya que es de su competencia, lo demás como lo dije es una parafernalia burda, simuladora y encubridora. Y hablando de complicidad, propicio citar lo que opinó David Cepeda. ¡Parece que el delito de Salum es denunciar como es debido y sin protagonismos el sobreprecio convertido en atraco en el tema de las luminarias! Aparte el perredista, exhorta a los “morenos y primores” a que ya no encubran a su nuevo y distinguido compañero de siglas. Aparte que respeten a la ciudadanía, donde yo me ubico y por ende me manifiesto: la sociedad estamos en pro de la justicia y de la vida institucional, de tal razón la postura de Morena como fracción parlamentaria insulta y ofende la inteligencia social con todo el burdo y falaz cuadro planteado. Inaudito, que al Congreso lo degraden a “chiquero”; inaceptable que un complejo caso de corrupción lo quieran desvirtuar politizándolo. A los lacayos “morenos” su enanismo burdo y protagónico los extravió y ofendió al pueblo (acción-reacción); su debacle política se pondrá de manifiesto en el 2021 y a los siervos del MC, les recuerdo que su sueldo se los paga el pueblo, no su el que dejó el Valle del Guadiana, marchito y convertido en un basurero, al ayuntamiento quebrado y a los proveedores “ahorcados”. ¡Ubíquense!