Informe o ritual

Resulta que los honorables y onerosos diputados le negaron al gobernador José Rosas Aispuro Torres, la petición de cambiar la sede de su IV Informe por razones de la pandemia. O sea, sin importar los altos riesgos (incluso fatales) los legisladores se aferraron a lo de ellos (el mitote).

Para contextualizar el Artículo 90 de la Constitución local, ordena que el primer mandatario deberá asistir el primero de septiembre al Congreso a rendir su informe anual de actividades y resultados y se entrega una glosa. Dicho acto, o más bien ceremonia de culto, se ha caracterizado por un formato rígido y oficialista, que al final sirve para dos cosas y para que los honorables se luzcan con sus heroicas (linchamientos) y protagónicas participaciones, que al respecto la diputada Sandra Amaya Rosales, informó que habrá una intervención por parte de los coordinadores, lo que significa que ella asegura su participación por ser la coordinadora de los morenos y aliados. Aparte cada partido político, podrá realizar hasta dos preguntas y siendo más comunicativa y específica, la expanista informó que ya no hay tiempo para modificar la ley y así cambiar de lugar pero que en vez de 4 horas será de 2 y con pocos invitados (sin importar el número de asistentes, el recinto es cerrado, ahí el peligroso detalle).

Ante lo planteado y retomando lo del tiempo, es precisamente lo que tuvieron los diputados para hacer las modificaciones a la ley y así cambiar no sólo de sede, sino de formato y no tanto por el Covid, sino por su naturaleza estéril, explico: el protocolo propio de la sesión solemne, impide un verdadero esquema informativo donde se privilegie la transparencia y rendición de cuentas, que es lo que le importa a la ciudadanía, pero no, reitero aquí, la prioridad es el protagonismo de los de casa para sacar rentabilidad política y por ende proyección y todo el mitote, a costillas del pobre pueblo. Y ante tal cínico y abusivo escenario, todavía un diputado que no amerita ya ni nombrarlo por su mediocre y recurrente exhibicionismo. ¿Si lo ubican? Exhortó a todos los alcaldes para que sus informes sean austeros. ¡De aplaudir! Si realmente hubiera congruencia en el decir y en el hacer, era para que todos los 25 diputados, elaboraran y presentaran un verdadero plan de austeridad institucional, empezando no por donar el sueldo, sino disminuirlos a la mitad. No es posible que ante esta crisis donde todos los días miles de mexicanos y duranguenses pierden su sustento y pasan a la pobreza y los “onerosos” percibiendo y sin devengar 93 mil 329 pesos mensuales, más sus suculentas prestaciones, séquito de asistentes (inaceptable), máxime cuando sólo invierten las dos SS (saliva y sumisión a sus mentores políticos).

Como conclusión general, es inaudito que ante esta crisis sin precedentes y multifactorial, sanitaria, económica y lo que se desate, se siga privilegiando un ejercicio de la administración pública, oneroso, superfluo y estéril, caso específico el informe o desinforme de gobierno que en la realidad es un ritual.

• Siguiendo con lo de los rituales, a última hora y en sesión acalorada, el cabildo capitalino aprobó que el informe del edil Jorge Salum del Palacio, se lleve a cabo el próximo 26 y de forma presencial en una Unidad Deportiva. (¿Seguro que sea presencial aunque sea al aire libre?) Complementando, Salum está muy retado, tanto que hasta recibe “fuego amigo”. Según la panista Patricia Jiménez Delgado, el presidente municipal, deberá hacer ajustes a su gabinete. Por otro lado, los opositores se frotan las manos para el acostumbrado y mediático linchamiento y por si faltara, ese mismo día estará AMLO en La Laguna. Ante tal negro panorama, le reitero al edil capitalino que antes del día de la “crucifixión” dé no uno, sino varios “manotazos”, interponiendo las denuncias de forma contundente y debidamente sociabilizadas, en lo concerniente a los resultados de la ya tardada Auditoría Forense. Si se sigue esperando a que estén debidamente sustentadas y “sazonadas” se le pasará el tiempo preciso, y ese tiempo es hoy, de lo contrario si se atiene a informar cifras y cifras y las mil obras, las bicicletas, y la carabina y el “tapar hoyos” más bien estará destapando o más bien “cavando” su tumba política.

• Y ya que hablé de la perversa y nociva corrupción, el fiscal en la materia, Héctor García Rodríguez, comentó o más bien volvió a su cuento, que en 12 meses de actividades sustantivas, se han iniciado 150 carpetas con 19 tipos de delitos, contra 210 servidores, y menos de 10 se han judicializado. Y que las demandas interpuestas y ya cruzadas, entre las administraciones municipales capitalinas (la actual y la pasada) tardarán para los resolutivos 3 “mesesotes” y de ahí el rollo que la Fiscalía se encuentra en la etapa de construcción física que opera casi con las uñas; que no hay recursos; etc., etc., etc. Insisto, el citado debiera ser proyectista ya que por ningún lado se le ve la garra (gris, gris, gris).

• Y siguiendo por la corrupción pero a otra escala, AMLO con el caso Lozoya, ya convertido en show, y con lo del Pío “el brother” que al parecer no dice ni “pío” ya alcanzó dimensiones de espectáculo, que a primera instancia le está dando rentabilidad política y creando una cortina de humo ante tantos complejos problemas, pero si no está debidamente sustentado y canalizado por la vía jurídica para empezar, el fantasma del indebido proceso aflorará. De hecho, ya se asoma por tanta promoción anticipada e indiscreción, fuga de información, que al respecto la propia Fiscalía ya se deslindó de la supuesta fuga, la cual exhibe y vacuna jurídicamente a la fauna política exhibida. En sí, si no se cuenta con la fortaleza de la consistencia se puede revertir bajo el efecto del péndulo, éste también se dará en el plano local, con las demandas “gansito” que están promoviendo los siervos del MC de Enríquez, con el tema de las lámparas que se quitaron para poner las “maravillosas, ahorrativas y sobre evaluadas” LED. Al final cortina de humo para desviar la atención y por supuesto encubrir a su patrón. Por lo pronto, la síndico municipal Luz María Garibay Avitia, comentó que está feliz que se denuncie y esclarezca el tema (y por supuesto saboreando los gansitos).

• Y por cierto, con la visita de AMLO ahí se podrá apreciar si asisten, la actuación protagónica y mesiánica del “par de ases”. Ambos oportunistas y mediáticos, indisciplinados, etc. Ambos doctores. ¿Quiénes son? Ambos con un pie en “la Morenita del Tepeyac”. ¡Tierra de nadie! ¿Y qué dirá Carlitos Medina? ¿O quedará de florero? ¿Y quiénes son? ¿No dan? ¡Joseph y Steve!