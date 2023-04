¿También, el país de los reveses?

Dice la canción: “Se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando”. No hace mucho escribimos en estas páginas editoriales, que México era el país, del mírame y no me toques.

Con lo que hoy sucede en nuestro “México lindo y querido”, poco a poco, ya nada nos sorprende, y nos gana la cultura de la costumbre, ni modo, no tenemos remedio. Es tanta la polarización que vivimos en estos momentos, entre la 4T y la llamada oposición, dan la impresión que celebran un concurso donde todo se vale, incluyendo, “la muerte” del presidente de la República.

Mencionemos algunos ejemplos: Hace unos días, la Suprema Corte emitió una resolución declarando inconstitucional que la Guardia Nacional esté al mando de la defensa nacional, el ejército y la SEDENA. Quienes integran la oposición en contra de AMLO, calificaron la decisión de la corte como un revés para López Obrador. En contraparte, una ministra de la Corte le dijo no a un recurso de los comisionados del INAI pero nadie dijo: Fue un revés a la oposición. Lo mismo hace unos días el presidente López Obrador, apareció en las redes sociales para decirle a las mexicanas y a los mexicanos, a sus amigos y adversarios; “Estoy bien, mi corazón está mejor que nunca”. ¿Fue este un duro revés para la oposición?

Hay que decirlo: Los únicos reveses que se pueden leer en los medios nacionales y en las redes sociales, son al ejecutivo federal y en lo personal a López Obrador. Detrás de estos llamados reveses, deberíamos de entender que existe un perverso fondo político, y la disputa de la nación por “la casta divina” llamada partidocracia.

Y también, no alcanzamos a ver que el poder judicial en la era de la 4T, ha dado muestras de ser un poder independiente del ejecutivo. Así debe entenderse, la llegada de la ministra Lucia Piña Hernández y el voto de las ministras y los ministros que votaron con plena libertad.

Los reveses en la Cámara de Diputados y de Senadores, para variar, se han puesto de moda, en este periodo ordinario de sesiones en la Cámara Baja se le dio revés a la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Una reforma muy importante porque proponía la semana de 40 horas en lugar de las 48 vigentes. Y esto fue calificado como otro revés a los diputados. Aquí en Durango, sólo nos falta que alguien diga refiriéndose a la resolución del TEED a favor de la diputada Marisol Carrillo: Fue un revés a Morena, a un regidor de ese partido y a su vocero. Esto sólo es una resolución del Tribunal Electoral del Estado, fundada y motivada en la legalidad y la ley electoral.