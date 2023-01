¿También el poder judicial?

¿Cuál de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo o judicial, podría tirar la primera piedra? Ya adivinó: Ninguno de los tres está libre de pecado. Por alguna razón, los tres poderes han sido señalados por la sociedad y los críticos cuando hay abuso de poder. Al ejecutivo y a quien lo representa de autoritario, de invadir funciones del poder legislativo y judicial. Muchos van más lejos, aseguran que no hay divisiones de poderes porque todo lo decide el poder ejecutivo.

¿Será por aquello que una vez dijo Luis Echeverría: “La economía se maneja desde Los Pinos”? Octavio Paz decía, que las y los mexicanos usamos mil máscaras y Carlos Monsiváis, que no teníamos memoria… ni vergüenza. Y tal vez, Octavio Paz y Carlos Monsiváis, tengan la razón. Tal parece que la sociedad se ha olvidado de los años dorados del PRI. Fue un partido tan poderoso, que los gobiernos extranjeros se preguntaban cómo era posible que gobernara por tantos años. Parafraseando al misterio de la santísima trinidad: en nuestro país hay tres poderes y un solo verdadero: El ejecutivo.

Eso lo heredamos de la llamada dictadura perfecta. La ironía es que, de acuerdo a la Constitución, si existe la división de poderes, su independencia y por esa razón, ningún poder puede invadir al otro. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la sociedad ya no se chupa el dedo y las mexicanas y mexicanos, somos nobles, pero no tontos. Hace apenas dos sexenios en el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la elección de magistradas y magistrados de la SCJN fueron de terciopelo, comparada con la elección del 2 de enero pasado, donde resultó electa Norma Lucia Piña como la ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El antecedente de dicha elección, fue el escándalo por el supuesto plagio de la tesis profesional de Yasmín Mossa, quien estará en su cargo de ministra hasta 2034. La historia usted la conoce muy bien. Muchos afirmaban que la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, era la ministra Yasmín Esquivel. Otros, que la guerra sucia en contra de la magistrada era en realidad en contra del presidente. Y aprovechando el viaje, se decía que la magistrada sería impuesta por el dedazo desde Palacio Nacional, del presidente más “autoritario” de México. De acuerdo a los que opinan así, Porfirio Díaz es el paladín de la democracia mexicana, incluso, por arriba de Francisco I. Madero.

Y hablando de autoritarismo presidencial, en el tema de la elección de ministras y de ministros, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no cantaban mal las rancheras. En el sexenio de Peña Nieto propuso a Eduardo Medina Mora y lo hizo ministro. Medina Mora venía de los sexenios del PAN, no cubría el perfil para ser ministro, pero la democracia en el senado del PRI y del PAN, votaron a su favor. De nada sirvieron en aquel entonces, las 50 mil firmas del PRD en su contra y la protesta social. Enrique Peña Nieto nunca fue un dictador. Calderón Hinojosa puso a cinco ministros, pero eso no lo hizo autoritario. ¿Entonces, como dice la canción, pa’ qué son pasiones si alcabo el amor se acaba? En el tema de nombrar magistradas y magistrados en la SCJN por ejemplo, de Fox a la fecha, ¿Cuál presidente puede tirar la primera piedra?