Tatiana y los empresarios y los destapados 

Desde la Secretaría de Economía, Tatiana Clohutier está haciendo un trabajo muy importante con los empresarios con la finalidad de lograr acuerdos para las inversiones, pero de esto no se habla porque poco entendemos de economía.

Y cuando dicen que se necesita invertir el 25% del PIB y que el Banco de México tiene que controlar la inflación que ya anda en el 6% cuando debería estar en el 4 por ciento, y que los empresarios exigen que en un marco del 100% de inversiones el gobierno debería invertir el 5% del gasto público y ellos el resto, y esperan que en el presupuesto para el 2022 se cambie la inversión estatal del 3% al 5%; no entendemos nada y todo esto es muy importante.

Tatiana ha conformado un equipo de muy buenos colaboradores, una de cuyas principales funciones es el de nuestras relaciones con los EUA con quienes tenemos el 80 por ciento del comercio, pero también con la Unión Europea, ya que entre algunos de los principales inversionistas en México pertenecen a aquella región del mundo, y se busca la diversificación, ya que tenemos un comercio importante incluso con Corea del Sur, pero la mayoría de las personas es difícil que esté al tanto de estos aspectos económicos.

Es natural que en Durango, por ejemplo, la atención se vaya a episodios como el de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y si ya tenía tiempo el tema de los posibles candidatos a la gubernatura, aunque hasta noviembre empieza legalmente el proceso electoral del 2022, ya ese tema será cosa de todos los días, debido a ser más entretenido y entendible.

Y el ambiente de destapes lo alimentó el mismo presidente López Obrador, que como habla de todo y estaba en el tema de que en el 2024 se jubilará y no intervendrá en política, a los ya conocidos Claudia Sheinbaun y Marcelo Ebrard, mencionó a Tatiana a quien ya se había puesto en la lista, y aparte de la secretaria Alcalde con el tema del relevo generacional, agregó a Juan Ramón de la Fuente y a Esteban Moctezuma, que sonaron en otros sexenios, y por todos lados agregaron a Ricardo Monreal, quien tranquilamente dijo que cuando llegue el momento se apuntará en la lista.

Y el PAN y el PRI ya también tienen sus respectivas listas, porque esa alianza ya terminó, y si acaso le dará vida incluso agrandada, cuando se realice la consulta de Revocación de Mandato, pero ya no para elecciones. Creo que en el 2024 habrá cuatro opciones, con sus respectivos aliados: MORENA, el PAN; el PRI; y Movimiento Ciudadano.

Y aquí en Durango seguramente estarán en la pelea por la gubernatura esas mismas cuatro opciones, llevando ventaja Marina Vitela, porque al estar en juego seis gubernaturas el año que entra y tres tienen que ser mujeres, al haber tenido más votos que nadie MORENA principalmente por el éxito lagunero, pero también con votos en todo el estado, aunque nada más ganó dos de los cuatro diputados federales, que son muchos, y ya sabemos que la segunda votación estatal fue para el PRI, el hecho es que después de la alcaldía, Marina Vitela quedó lista.

Las alianzas en el Congreso local serán lo de menos, porque el PRI y el PAN sacarán lo que quieran adelante, y el presupuesto del gobernador Aispuro para el 2022 no tendrá ningún problema. Más bien el próximo gobernador si es de Morena tendrá que negociar con ellos. Que por cierto Enríquez y Gonzalo fueron alcaldes, como Jorge Salum que será el candidato del PAN, porque no le cederán la gubernatura al PRI, salvo que acordaran una encuesta estatal profesional, pero no creo que se haga y en el PRI no será fácil elegir candidato.