Temas de la república

México cuenta con uno de los sistemas electorales más caros del mundo, en donde las campañas electorales se han convertido en procesos rutinarios dentro de nuestro entorno político electoral, en la inteligencia de que una campaña electoral es aquella en la que dos o más candidatos y partidos políticos compiten por obtener el voto de los ciudadanos y así lograr un puesto de representación pública. En estas campañas se hace uso de diversas estrategias con el fin de ganar la elección y de que los opositores no obtengan los votos suficientes que los legitimen para ocupar el puesto en disputa; en este trayecto, las y los candidatos con frecuencia acuden al uso del miedo y la ira entre los votantes, bajo el entendido de que la movilización de este tipo de emociones básicas del ser humano resulta altamente redituable (electoralmente hablando).

Podríamos definir al miedo de muchas maneras, empero para el caso del tema electoral, se percibe al miedo como una perturbación angustiosa del ánimo por la percepción del individuo sobre un riesgo o daño real (o incluso imaginario), mismo que tiene un efecto en su conducta y sus sentimientos. El pensador y filósofo Aristóteles definía al miedo como la “espera de un mal”, pero no solamente se ha utilizado al miedo en las campañas, también la ira ha jugado un papel muy importante en la definición del triunfos electorales (Ética a Nicomaco, Clásicos políticos, Centro de Estudios Constitucionales, edición bilingüe por María Araujo y Julián Marías, Madrid, 1985).

Muchos de los políticos actuales, incluido quien ocupa la Presidencia de la República, han utilizado este tipo de estrategias para conseguir lo que quieren, puesto que el efecto de este tipo de emociones en la conducta de un votante es altamente rentable para quien sabe articular y movilizar este arquetipo de campaña electoral, en donde se impulsa en las personas a sentir ira, es decir, un enojo en contra del gobierno y López Obrador se entrenó durante 20 años para hacer enojar a los votantes en contra de los gobiernos, hasta que logró alcanzar su sueño de ocupar la Presidencia.

Cuando Felipe Calderón notó que López Obrador le había aventajado en las encuestas presidenciales, inició una campaña muy efectiva en contra de López Obrador, en donde se le sembraba miedo al votante si pensaba que AMLO era un buen prospecto para la presidencia y en los anuncios de propaganda negativa, aparecían imágenes del actual Presidente de México, tomando refinerías, encabezando plantones, agrediendo verbalmente al entonces presidente Vicente Fox, entre muchas otras que terminaban con la frase lapidaria de “López Obrador es un peligro para México”, frase que frenó la popularidad que estaba obteniendo en aquella campaña.

Sin embargo esto no es nuevo, mucho menos para Latinoamérica, aunque también en los Estados Unidos, Donald Trump movilizó el miedo de los estadounidenses en su primera campaña electoral, asegurando una y otra vez que si Hillary Clinton ganaba la presidencia, le abriría la frontera a los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, inmigrantes que les quitarían sus empleos a los norteamericanos y que la economía de las barras y las estrellas se iría por el despeñadero, con lo que se ganó el voto de los méxicoamericanos y de los residentes que envían millones de dólares de remesas a sus familiares en otros países.

La ira y el miedo se han usado como instrumentos de control y dominación política por parte de las elites y grupos gobernantes desde los tiempos de los emperadores romanos e incluso los Mayas y los Aztecas utilizaron el miedo a la furia de los dioses y a la ira de la naturaleza para mantener el control de sus gobernados, los egipcios utilizaban el miedo a las pestes por las destrucciones y cataclismos generados, ya después, fue el miedo a las guerras producidas por la disputa de los imperios por territorios y riquezas, ante los efectos devastadores que las confrontaciones bélicas generaban.

Actualmente, el miedo y la ira se han convertido en políticas de Estado, como instrumentos de control y dominación, generando un pueblo atemorizado, indignado y fastidiado y ante un mundo con más violencia y criminalidad, la consecuencia es que aumenta más el miedo social y la ira de los ciudadanos ante la impotencia y la frustración de los avances de la delincuencia, de las desapariciones de personas que tienen familia que los espera en casa, que no tienen nada que ver con la malandreada pero que sufrieron secuestros, asaltos, violaciones o desapariciones, tan solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Este sentimiento de miedo sobre todo (antes que el de la ira) fue estudiado por varios teóricos del poder, Hobbes –por ejemplo– escribió que la sociedad estaba fundada sobre el miedo y que sin miedo no habría política, mientras que en el Siglo XVI, Maquiavelo aseguraba que el miedo es un determinante substancial del comportamiento del ser humano, de ahí partió su famosa frase de que cuando se es gobernante, es más importante ser temido que ser amado, no obstante, no pensaba lo mismo de la ira, siempre aconsejó a los gobernantes que asesoraba, que cualquier príncipe debía cuidarse de no desbordar la ira de su pueblo, porque eso significaba el principio del fin. En su tiempo, Marco Tulio Cicerón (uno de mis pensadores favoritos) señaló que el hombre se mantiene en un estado de miedo constante, que moldea su comportamiento, ya sea por la ignominia, el miedo o la esperanza ¿le suena la esperanza de México? Yo creo que sí.

Cualquier campaña electoral exitosa, no solamente se basa en proponer ideas, proyectos o mejores estadios de desarrollo, sino también toma en cuenta la movilización de emociones (como el miedo y la ira) ¿la constante? Hacer sentir al elector(a) que si votan por la oposición, las cosas empeorarán, se saldrán de rumbo y se pondrá en riesgo el futuro del país y si no me cree, tan solo ponga atención en la propaganda actual del partido en el poder (Morena) y me otorgará – cuando menos – el beneficio de la duda.