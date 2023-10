Temas de la república

Ley general de responsabilidades administrativas y manejo adecuado y eficiente de la información

Hoy por hoy, estos dos temas forman parte del entramado de obligaciones que los servidores públicos deben cumplir por ley y las administraciones de gobierno (de los tres niveles de gobierno) deben tomar acciones contundentes, pero sobre todo articuladas con una estrategia definida para fomentar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades, una ley de la que mucho hemos escuchado y poco hemos conocido, una legislación que deroga a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que se emitió para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, que como se sabe, está integrado por diversas instituciones.

Todas las áreas que conforman el engranaje y la estructura de los gobiernos, tienen retos y obstáculos de forma cotidiana, que para subsanarlos o para superarlos, deben de tomar decisiones cada día, pero ésas decisiones deben de estar bien fundamentadas para no caer en la omisión ó en el error o bien en la violación de la ley. Con la aplicación de esta ley (relativamente nueva ya que fue publicada el en Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016), se fortalece un verdadero derecho disciplinario, con ámbito de aplicación, naturaleza jurídica propia, pero lo más importante, con procedimientos de investigación y de resolución mucho más ágiles y más justos.

Estos procedimientos pueden ser de mucha ayuda para solventar viejos vicios administrativos que son acarreados por las administraciones sexenales y municipales de las entidades federativas, vicios como – por supuesto – la corrupción, la cual exacerbó los ánimos del electorado hace cinco años, cuando se votó por un candidato que tenía 18 años recorriendo el País y enardeciendo a los electores con señalamientos (algunos ciertos y otros no tanto) que terminaron por convencer del cambio en la intención de voto en México, con las consecuencias que ya tenemos a la vista (buenas o malas usted lo decide).

En este sentido, resultó evidente que la democracia encontró a un pueblo agraviado por la descarada y evidente corrupción que beneficiaba al 1% de la población nacional (los más ricos entre los ricos), mientras que la mayoría se fletaba diario para sacar adelante a una familia que no sabía si tendría para pagar las cuentas y comer al siguiente día, empero, sin embargo, esto no ha cambiado, los mexicanos de a pie, los que tenemos que echar a andar la ardilla para que chille la cazuela (como comúnmente se dice) seguimos esperando un cambio verdadero que convoque progreso y se traduzca en prosperidad familiar desde luego pero también prosperidad nacional.





El dicho de que si le va bien al Presidente entonces le va bien a México y si le va bien a México entonces le va bien a todos los mexicanos es más falso que nunca, puesto que a López Obrador le ha ido muy bien y la mayoría de las familias en nuestro país no tanto, claro que si se observa una plataforma de beneficiarios de becas y recursos que reciben ingresos económicos que no son del gobierno sino de todos los mexicanos, sin ponerse a pensar que esos recursos que llegan a sus cuentas del Gobierno federal, son sustraídos de los presupuestos de las Secretarías de Estado, en donde no hay medicinas para los niños con Cáncer, en donde la única medicina es el paracetamol, medicamento que curiosamente cuenta con una sola empresa autorizada para importarlo, en donde un fuerte porcentaje de adictos a la droga le quitan – por la fuerza – el cheque a sus progenitoras para inyectárselo , entonces en realidad las familias no se dan cuenta de que esos recursos que llegan mensualmente, de cualquier forma serán gastados para la compra de medicinas, para tratamientos de salud de cualquiera de los integrantes de su familia.

Pero no nos desviemos, lo que debemos de hacer los gobernados, es impulsar con acciones y a través de las redes sociales, el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con este cumplimiento, el manejo adecuado y eficiente de la Información que muchas veces es tergiversada para construir escenarios de castillos que son fotografiados para aparentar avances administrativos. El Sistema Nacional Anticorrupción no puede ni debe ser un elefante blanco, debe ser una entidad fortalecida que brinde seguridad jurídica de justicia pronta y expedita a quienes son agraviados por la terrible corrupción que prevalece en nuestro Sistema gubernamental.

Afortunadamente aquí en Durango, la Fiscalía Anticorrupción es una garantía de ello, se ha demostrado -en el terreno de los hechos- que se puede combatir este Cáncer que carcome y destruye la confianza del ciudadano en sus Instituciones, esperemos que así siga cumpliendo con su trabajo y que no se contamine por otros espacios en donde la Ley es lo de menos, en donde la Ley es solo un pergamino inservible que se postra ante la palabra de algunas personas que mantienen el control de no pocas áreas gubernamentales en los tres niveles de gobierno a lo largo y ancho del país.