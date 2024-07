Temas de la República

Alcaldes: la tarea democrática que sigue

Luego de la histórica paliza que el Partido en el Poder (Morena) y su emblemático y controvertido líder moral, Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de la República, le propinaron a los Partidos de Oposición durante la pasada elección federal, a varios de los cuales, envió directamente a la antesala del ataúd político, como el PRD (que prácticamente ya desaparece del mapa electoral) y el PRI que necesitaba con urgencia una victoria que lo posicionara para enfrentar los retos que se aproximan en el calendario electoral, la coyuntura político – electoral se perfila para elegir a los nuevos Alcaldes en el Estado.

Uno de los temas que tradicionalmente le duelen a varios estados, es la administración municipal que ejercen los alcaldes “a favor” de sus Municipios – de entrada – la balanza se inclina por las pésimas administraciones municipales que los elegidos para ejercer el cargo de Presidentes Municipales realizan durante sus períodos como autoridades municipales, lo cual incide involuntariamente en la percepción del ejercicio del gobierno estatal en turno o bien en la gobernanza, entendida como la entiende la CEPAL, es decir, como “la realización de relaciones entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado por la competencia y cooperación donde coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales ( gobierno y ciudadanía junto con sus distintos mecanismos de organización temporal y/o espontánea). La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al sistema como totalidad” (WhittinghamMunévar, 2010, como se cita en Naser, 2021, p. 14).

Hasta hace unos años, la tendencia (sobre todo en las grandes ciudades) era orientar los desarrollos urbanos hacia esquemas de movilidad sostenible, que permitiera a los ciudadanos desplazarse con facilidad desde cualquier punto de las ciudad, ya fuera en transporte público o en coche, empero actualmente, esta tendencia ha cambiado, hoy se sigue buscando aportar más hacia el fortalecimiento y la sostenibilidad de aquellos esquemas, empero, desde la movilidad inteligente, un término que no en todas las entidades se practica y que implica herramientas tecnológicas aplicadas a estructura e infraestructuras suficientes, que con el uso de las tecnologías de información (TI) que sirven para analizar como las personas se mueven a través de las urbes.

Un ejemplo de que no se practica lo anterior, es observar el hecho de que alguna vialidad se encuentre congestionada a horas pico, mientras que otra calle paralela y que circula en el mismo sentido, se encuentra absolutamente sola, la falta de ingeniería vial siempre ha sido objeto de desdén gubernamental, sin embargo, es algo fundamental para el desarrollo armónico de las ciudades, otro ejemplo es la circulación de vehículos a motor o bicicletas que no respetan el sentido de las vialidades o de las calles, provocando accidentes en donde normalmente los conductores de coches salen perdiendo.

Nunca antes, ningún gobierno se ha atrevido a evaluar con imparcialidad y daltonismo a las administraciones salientes de los gobiernos municipales, pero además, convocando a los mejores evaluados, para que una vez que los Partidos políticos hayan elegido a sus candidatos, éstos cuenten con la responsabilidad de prepararse para el cargo ( si es que la democracia así lo decidiera) porque recordemos que en materia de administración pública, el primer acto de corrupción, es aceptar un cargo para el que no estás preparado.

En tal sentido, pudiera convocarse – por parte del gobierno estatal – a un Congreso en varias etapas, en donde se pudiera intercambiar experiencias exitosas y ¿porque no? Fiascos administrativos que no consolidaron sus objetivos de bienestar ciudadano, los paneles para tal Congreso podrían tocar las 4 vértebras de cualquier administración municipal, es decir, Calidad de Vida, Gestión eficiente de gobierno, Innovación administrativa yProtección del Medio Ambiente.

Uno de los problemas de fondo, es que muchas ciudades, no se consideraron los posibles riesgos en los procesos de urbanización, por lo que los problemas siguen a pesar de realizar obras públicas, asi como implementación de Programas en lugares que no son adecuados o eficientemente viables para proyectar el bienestar social, es por ello, que se debe de invertir en mayor tecnología para apoyar la disminución de percances viales y fortalecer – al mismo tiempo – la seguridad de los habitantes de ciertas ciudades, sin embargo, el uso de la tecnología – aunque sirve – no es la panacea, es indispensable implementar acciones integrales en las que se relacionen gobiernos, ciudadanos y herramientas tecnológicas.

