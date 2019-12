Temas de la república

La guerra por el poder en México

Dicen que el peor error de un expresidente es sentirse intocable y el que ahora sabe a qué se refiere la frase que cito es Felipe Calderón Hinojosa, quien un día sí y otro también, se fortalecía como el único contrapeso del poder en México.





Porque si de algo no saben los panistas es de tiempos y aún es muy pronto como para el debilitamiento de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que cada día es una barrabasada nueva y si no de él, de alguno de sus funcionarios, sin embargo, esta semana (el día jueves para ser exactos) se reunió con su gabinete para comunicarles que se encuentra “muy satisfecho” ¡con su desempeño! y que no hará cambios para el ya muy próximo 2020.

Felipe Calderón Hinojosa, inició su mandato con una consigna: La lucha contra el crimen organizado, se tardó 75 mil muertos en entender que para que se termine la delincuencia se requiere primero combatir a la corrupción, es decir, lo que en teoría se encuentra haciendo López Obrador, empero, puso al frente de su lucha contra el narcotráfico al más corrupto funcionario que pudo haber encontrado, me refiero a Genaro García Luna, quien adquirió un poder infinito e irrefutable, casi divino, cuando comenzó a confiscar grandes cantidades de droga, el problema es que esa droga nunca provino del cártel del pacifico o del cártel de Sinaloa, con quien García Luna se alió para liquidar a otros grupos de narcotraficantes.

A García Luna no lo descubrió Felipe Calderón, en realidad fue invitado al poder por Vicente Fox Quesada, sin embargo, fue con Calderón en donde se convirtió en multimillonario en dólares y al final del sexenio, sin ninguna pena, se mudó a vivir como magnate a Miami en los Estados Unidos, en donde fue bien recibido, al observar su chequera y sus cuentas bancarias.

Genaro García Luna, jamás se imaginó que a dos días de obtener su ansiada ciudadanía americana, es decir a 48 horas de alcanzar una especie de fuero para ser investigado por delitos cometidos en México, sería su anfitrión (Estados Unidos), quien lo detendría para congelar sus cuentas y para presentarlo como trofeo y muestra de que nadie se encuentra por encima de la Ley en la nación de las barras y las estrellas.

Pero… ¿por qué se tardaron tanto en detenerlo? La verdad es que cabía la posibilidad de que los gringos no lo hicieran, aún y cuando los testigos protegidos de la causa penal contra Joaquín Guzmán (alias “El Chapo”), hubieran señalado a García Luna, como el interlocutor con Felipe Calderón, no obstante, la lucha entre su exjefe (Calderón Hinojosa) y el actual presidente de la República (López Obrador), fue ascendiendo en nivel e intensidad y resultaba lógico pensar que tarde o temprano, el fiel de la balanza se inclinaría hacia quien ostenta el poder y daños colaterales cobrarían víctimas, (García Luna es el primero de muchos).

No pocos se preguntan si la investigación llegará al expresidente Calderón, personalmente considero que Felipe Calderón es un hombre hábil, inteligente y podría decir hasta soberbio, así que no creo que haya dejado cabos sueltos en caso de que haya recibido recursos del narco, a menos que sea el propio Genaro García Luna quien lo denuncie ante los tribunales de los Estados Unidos.

Lo que sí creo amable lector(@) es que Calderón le bajará dos rayitas a su beligerancia contra AMLO, la verdad es que tal vez el enemigo más poderoso de López Obrador, sea el propio López Obrador y no Calderón Hinojosa.

Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya confirmó ayer viernes, que sí presentará una denuncia penal en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por presunto desvío de recursos públicos cometido en los sexenios de los hoy expresidentes de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Y se sabe que lo anterior no es un simple borrego político, porque fue el mismísimo, titular de dicha Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien al salir de la reunión de gabinete convocada en Palacio Nacional por López Obrador, reveló que las conductas presuntamente indebidas por parte de García Luna abarcaron distintas dependencias, no sólo la Secretaría de Gobernación (Segob) de donde al parecer recibió en tiempos de EPN hasta dos mil millones de pesos.

Si el tema de la investigación ya es un hecho, entonces el proceso en contra de García Luna en México ya inició y se encuentra en etapa de integración, para posteriormente presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aunque no es la primera vez que se investiga a un exfuncionario de este nivel en México, estamos presenciando la caída de uno de los individuos más poderosos en la época reciente de nuestro país.

Me parece que este ejemplo, debería repetirse también en las Entidades de nuestra pobre patria, donde los titulares de las corporaciones policiacas, hacen y deshacen, bajo la protección de los gobernadores, fiscales y secretarios, pero además comenzar a aterrizar la práctica de investigaciones posteriores a las gestiones en materia de seguridad pública, hacia los titulares de las policías investigadoras, incluso hacia los municipios, donde el 80 por ciento de ellos, está corrompido por el dinero sucio.

Deseándole un excelente fin de semana y una espléndida Noche Buena, en la que todos sus seres queridos se encuentren en la mesa, con alegría, emoción y mucha felicidad, aprovecho para agradecerle el favor de su lectura durante todo este año que agoniza (2019) #FelizNavidad para usted y los suyos.