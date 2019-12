Temas de la república

Feliz año nuevo en los tiempos del insultador

En julio de 2012, Kurt Eichenwald escribió un artículo para Vanity Fair, (una famosa revista internacional que ya no creo que circule en México), al que denominó “La Década Pérdida”, en donde abordó el ascenso y la caída de la empresa “Microsoft” el texto señalaba:

“Piense en una compañía en “animación suspendida”, en pausa. Una compañía que ve el mercado cambiar pero no reacciona. Que ve su liderazgo evaporarse, a sus clientes evolucionar pero no cambia su discurso, una compañía enceguecida por su propio éxito, por haber cumplido el sueño de su fundador de poner “un computador en cada escritorio de cada casa, una compañía adicta a un producto que le deja 70 centavos de dólar de utilidad operativa por cada dólar en ventas, una de las más grandes del mundo, con una cultura tan tóxica que promueve la politiquería como mecanismo de ascenso y en la que más que asegurar que a usted le va bien, usted debe garantizar que a sus pares les va mal para sobrevivir, para escalar internamente”.

Pienso dos minutos en estas líneas y me transporto a tantos y tantos gobiernos federales y estatales que he visto pasar sin pena ni gloria, en franca “animación suspendida” como el sexenio de Fox, paralítico, anencefálico, flotante, o como el de Calderón, que a pesar de observar y leer las críticas a su famosa lucha contra el crimen organizado, nunca reaccionó ni siquiera por los más de 27 mil muertos y cerca de 10 mil desaparecidos.

Cuando el autor del artículo habla de una compañía enceguecida por su propio éxito, por haber cumplido el sueño de llegar al liderazgo y de promover politiquería como mecanismo de ascenso, pienso en López Obrador, a quien recientemente Loret de Mola ha llamado “El Insultador” pero además, cuando menciona que para asegurar que usted le va bien, usted debe garantizar que a sus pares les vaya mal para escalar internamente, pienso en tantos gobiernos estatales, en los que se libran luchas estúpidas por el control del poder de las decisiones. Y no solamente es en los gobiernos sino en paraestatales, descentralizadas, organismos, etc. en un entorno de toxicidad, de agresión, en donde una sola persona puede llegar a contaminar instituciones enteras, sin que se pueda hacer nada, porque “es recomendad@ de arriba”.

Siete años después de la publicación del artículo en comento, el 2019 llega a su fin, Theresa May dejó el primer cargo en Londres, Boris Jhonson nuevo primer ministro, que no está en condiciones de garantizar que la polarización política no va a obstaculizar los planes londinenses sobre el “Brexit”: Ya con anterioridad Trump había visitado Downing Street y había prometido un ambicioso acuerdo comercial entre las dos naciones, la pregunta es si luego de la renuncia de May, este acuerdo se mantendrá o no.

Sentosa quiere decir en malayo “paz y tranquilidad”. La isla de Sentosa tiene solamente 500 hectáreas y pertenece a Singapur. Es visitada por cerca de cinco millones de personas al año y, entre sus atracciones, se encuentran la playa Fuerte Siloso, campos de golf y el parque temático Universal Studios Singapore y justamente fue ahí donde Donald Trump y Kim Jung-un decidieron realizar su primera cumbre en 2018, reuniéndose secretamente durante dos ocasiones más en este 2019.

Desde mayo de este año, Francia enfrenta la crisis de los “Chalecos Amarillos” a pesar de las medidas anunciadas por el presidente Macrón, para aumentar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y ahí mismo en Francia, uno de los más importantes monumentos históricos, me refiero a la Catedral de Notre Dame, fue consumida en buena parte por el fuego, Macrón anunció también que se reconstruirá en cinco años, pero la mayoría de la población sabe que es imposible.

También por el fuego, este año vimos consumirse a buena parte de la selva del amazonas, de hecho, 2019, ha sido declarado por expertos internacionales como el año de los incendios sin control que han logrado amenazar la biodiversidad y han expuesto la fragilidad de los depósitos de CO2.

A propósito de los anterior, este año 2019, durante la inauguración del COP25 Madrid, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó una advertencia muy clara a la que los países más poderosos (sobre todo EUA) no fueron receptivos, Guterres, señaló que la Antártida se está derritiendo tres veces más rápido de lo que solía hacerlo por año y a este paso, el planeta convulsionará en menos de cinco décadas.

2019 En los Estados Unidos, en lo que se considera un hecho histórico, la Cámara de Representantes votó a favor de iniciar el proceso de destitución para juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso, contra el presidente Donald Trump, quien a pesar de lo anterior, sueña con convertirse en una especie de dictador imperial republicano, que lo conduzca a reelegirse una y otra vez como inquilino de la sala oval de la Casa Blanca.

Aquí en México, en este 2019 no le fue muy bien al presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto no nos fue bien a nosotros los mexicanos de a pie, si se esperaba un año con mucha volatilidad e incertidumbre sobre todo financiera, que inexorablemente afectaría a la inversión y al consumo, empero, no pocos economistas anunciaban durante enero de 2018, que México crecería entre 1.4 y 2.24 en su Producto Interno Bruto (PIB), con una tasa interbancaria a 6.78. Sin embargo, nuestro crecimiento es cero punto cero, para no meternos a ese debate insulso y hasta demagógico de que si tenemos recesión económica o no.

Lo que sí es un hecho, es que ni en materia económica, ni en temas internacionales, ni en seguridad pública, 2019 resulta -en la práctica- un buen año para nuestra patria, nada más en este último rubro, un joven de nombre Ovidio Guzmán, puso de rodillas al Gobierno mexicano, en un hecho insólito que recorrió todas las portadas de los periódicos de mayor circulación internacional, no solo en América sino en Europa.

Las promesas de austeridad y disciplina de las finanzas públicas del gobierno de la 4T, han quedado en eso, promesas que se esfuman cada vez que se anuncia un nuevo programa federal para regalar dinero a pseudo aprendices que nadie sabe dónde están o como se entrega ese dinero, de hecho, la mayoría de los programas sociales operan actualmente sin reglas de operación, lo que de entrada constituye un acto de corrupción.

Del Gobierno del Estado le hablaré en la siguiente entrega, si es que le resulta de interés analizar lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Agradeciéndole el favor de su lectura, no me resta sino desearle un próspero 2020, que le atraiga abundancia, armonía, paz, amor (si usted así lo quiere) y sobre todo mucha fe de que vamos a salir adelante a pesar de los obstáculos y las pruebas que encontremos en el camino. “Feliz Año Nuevo 2020”.