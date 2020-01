Temas de la república

Prospectivas y perspectivas 2020

El rostro del año que inicia (2020), inicia multitemático, por un lado, la crisis iniciada por los Estados Unidos de Norteamérica en Irak, cuando Donald Trump autoriza un ataque para bombardear la ubicación de Qasem Soleimaní, comandante de la fuerza QUDS o Cuerpos de la Guardia Revolución Islámica, terminando con su vida y por ende con sus planes para atacar diplomáticos estadounidenses en Irak, aclarando que a pesar de que el ataque gringo fue en territorio irakí, el verdadero conflicto es con Irán, esto viene a sumar a favor y en contra de la reelección de Trump, porque el estruendoso nacionalismo norteamericano jamás votaría en contra de su presidente, al menos no con la posibilidad latente de una guerra, aunque por otro lado, el estallamiento de un conflicto militar escalado, conduciría a Trump a llegar al momento de la reelección muy desgastado, porque está claro que a los electores norteamericanos no les gustan las guerras largas desde lo que ocurrió en territorio vietnamita.

Para este 2020, a pesar de las recientes declaraciones en tono moderado y amistoso de parte de Donald Trump y la contraparte, se espera que las tensiones en Medio Oriente vayan creciendo, aunque la hostilidad entre EU e Irán no es de ahora, sino que se viene arrastrando desde que los Estados Unidos decidieron salirse del pacto antinuclear, empero, ahora el conflicto ya se reflejó en varios frentes, sobre todo en el precio del petróleo, al tener embargado buena parte del oro negro iraní.

Ahora bien, está claro que Irán actualmente no tiene la fuerza por sí solo para enfrentar a los Estados Unidos, pero no sobra mencionar que con sus imprudencias, Trump suma fuerzas pero en contra, de hecho el Reino Unido, quien tradicionalmente respalda como aliado a los Estados Unidos, ya ha pintado su raya en este tema.

CAMBIO CLIMÁTICO.- Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, casi al finalizar el año anterior, advirtió a los líderes de las potencias mundiales, que si no se actúa en este tema (del calentamiento global) con acciones contundentes y no solamente con discursos, se enfrentarán las consecuencias o bien de haber sido una generación de avestruces que metieron la cabeza en la tierra o de ser una generación que dejó a los combustibles fósiles en donde deben de estar, es decir, bajo tierra, y camino hacia la neutralidad de las emisiones de carbono, equilibrando el calentamiento global que ya se siente con incendios como los que recientemente ocurrieron en la Selva Brasileira, en Los Ángeles (USA), en Phoenix (USA), en Australia , en donde aún no pueden controlar el incendio que ha destruido más de mil viviendas, medio millar de ellas, tan sólo en la última semana, y ha terminado con la vida de 480 millones de animales, que han sido víctimas de este atroz fuego.

Lo que no se entiende, es que por supuesto que los gobiernos invierten cantidades multimillonarias en apagar los incendios, pero no se invierte de fondo para terminar con el problema, es decir, los grandes países evitan invertir en el tema del cambio climático, porque eso afecta la rentabilidad de las empresas.

Para nadie es un secreto que la causa inmediata de los incendios es el clima, sobre todo por un fenómeno conocido como “dipolo del océano índico” que ha propiciado un periodo de calor y sequía, derivado de la sobreproducción de basura, la deforestación, la industria, entre muchos otros factores.

GARCÍA LUNA.- El tema de Genaro García Luna, el ingeniero mecánico que se convirtió en el policía más importante de este país, recibe este 2020 metido hasta la garganta de problemas, como una externalidad negativa o como un daño colateral del enfrentamiento entre su exjefe el ex presidente Felipe Calderón y el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó a los Estados Unidos, no desestimar las acusaciones en contra del futuro ciudadano estadounidense Genaro García Luna, supermillonario en dólares, quien hace algunos días, reapareció esposado y pálido a comparecer ante un juez de los Estados Unidos y no cualquier juez, sino el mismo que condenó al “Chapo” Guzmán a cadena perpetua, por lo que se abre la posibilidad de que García Luna se declare culpable de coordinarse con el Cártel del Pacifico y de Sinaloa para atrapar a sus adversarios narcotraficantes y que fuera el propio “Chapo” Guzmán, quien monopolizara el mercado de cocaína, la marihuana y las metanfetaminas, con lo que le podrían condenar a García Luna entre 9 y 12 años de prisión.

LÓPEZ OBRADOR.- El día de hoy es 11 de enero de 2020, los siguientes 354 días que le quedan al año, serán cruciales para que Andrés Manuel López Obrador, (sin mucha ayuda de sus funcionarios porque no se deja ayudar), logre consolidar o fracasar en la consolidación de la famosa y trillada cuarta trasformación, en esta tarea, se aparece como fantasma, el Tren Maya, en donde el proyecto ha llevado al gobierno lopezobradorista a enfrentarse mediáticamente al comandante Moisés, antes conocido internacionalmente como el famoso “Subcomandante Marcos”, otras organizaciones civiles han anunciado oposición legal o jurídica para interponer amparos en contra de proyectos como el corredor interoceánico o transísmico, incluso el Proyecto Integral Morelos.

Lo anterior me transporta inevitablemente al sexenio de Vicente Fox, cuando al cabo de nueve meses de conflictos, un puñado de macheteros descalzonados, que se hacían llamar ejidatarios de San Salvador Atenco, impidieron la construcción de un megaproyecto de aeropuerto, en lo que representó uno de los grandes fracasos del gobierno foxista. La pregunta es si será la misma historia con AMLO.

SANTA LUCÍA.- Así mismo, el presidente deberá demostrar que el aeropuerto de Santa Lucía es viable y que con su construcción verdaderamente se aportará al desahogo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AIBJ), el cual, un día sí y otro también, presenta pérdidas millonarias por el retraso de los vuelos de sus aerolíneas, por sobresaturación, retrasos de salidas y llegadas; El presidente ha dicho públicamente que se dejará de llamar Andrés Manuel López Obrador si el 21 de marzo del 2022 no está terminado.

BANCOS DEL BIENESTAR.- Como si el Ejército no tuviera nada que hacer con el tema de la seguridad pública, luego del inicio de sexenio ms sangriento de la historia desde hace 30 años, López Obrador anunció la construcción de dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar.

Lo anterior se hará con una inversión total de 10 mil millones de pesos en dos etapas 2020-2021, y se firmará un contrato con el Ejército nacional, para que sea éste quien se encargue de la construcción pero también de los traslados de valores, como si fueran Policía Bancaria e Industrial.

TERRORISMO FISCAL.- Con los anuncios de la Secretaria de Hacienda (SHCP), en donde los ahorradores se verán afectados con el pago de impuestos, indudablemente se fracturará la intención de ahorro bancario, en un país como México, en donde -de por sí– no se tiene esa cultura, el ahorro bajo el colchón vendrá de nuevo como en los tiempos de nuestras abuelitas, el problema es que ese ahorro no estará seguro, mucho menos después de la amnistía del presidente lopezobrador que pretende dejar fuera de las cárceles a cerca de 250 mil delincuentes sentenciados en las 32 entidades de la República, una acción muy arriesgada, porque si uno, si sólo uno solo de esos 250 mil que saldrán de cárcel por orden de López Obrador, comete un delito grave, se culpará al presidente en turno inevitablemente.

Finalmente, después de un 2019 en donde no le fue nada bien a México, con una recesión disfrazada de crecimiento cero punto cero, nuestro país, debe atender la desaceleración de la economía estadounidense, sobre todo en un entorno peligroso en el que las decisiones de Trump, podrían conducir a los Estados Unidos a una guerra,

En este sentido, Bursamétrica prevé una fuerte desaceleración de la economía norteamericana hacia finales del presente año 2020. Lo anterior, sumado a la reducción de las calificaciones de Pemex y de la deuda soberana, tanto SIP como Moody’s, mantienen la calificación de AMBOS en perspectiva negativa. La baja actividad económica, o en un dado extremo, la posibilidad de una contracción de la misma, afectan inevitablemente la recaudación y con esto las calificadoras podrían llegar a degradar la calificación o inclusive quitar el grado de inversión a México, lo cual sería la cereza del pastel de un gobierno que se ha visto paralítico, paranoico, estruendoso pero inválido.

A NIVEL LOCAL.- El 2020 es la última y gran oportunidad del Gobierno del Estado para demostrar que la administración del cambio trajo precisamente cambios en la infraestructura, mayores y mejores inversiones que las dos administraciones estatales anteriores, con quien será compulsado el actual gobierno en cuanto a logros con números y estadísticas; de entrada, no se observa un eje vertebral que conduzca las políticas públicas del gobierno estatal en turno pero quedan 354 días a este 2020 y ya veremos de qué está hecho este gobierno.

Agradeciéndole el favor de su lectura, le deseo un excelente fin de semana para usted y los suyos.