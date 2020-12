Temas de la república

Samuel García y su ‘sueldito’ de $50 mil

No cabe duda que la democracia no es perfecta, es más, no solamente no es perfecta es incluso algunas veces incongruente.

Samuel García Sepúlveda, precandidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, es senador de la República con licencia, lo que supondría que conoce la triste realidad por la que transita nuestro México, sumido en una crisis económica sin precedente, que alcanzará un inédito decrecimiento de –9% (menos nueve por ciento) de Producto Interno Bruto (PIB), lo cual jamás nos hubiéramos imaginado en algún otro gobierno que no fuera el de la Cuarta Transformación (4T), en donde cualquier cosa es viable si lo dice Morena o el presidente AMLO y cualquier cosa es posible para un gobierno que no sabe a dónde ir, no sabe cómo reaccionar y no sabe qué hacer con una pandemia que no solamente los rebasó, los arrastró y los exhibió como lo que son, un puñado de negligencias parlantes.

Pero en esta ocasión también nos vemos obligados a voltear al Senado de la República, para analizar burdas y absurdas declaraciones de un personaje que busca ser el próximo gobernador de Nuevo León. Me refiero a Samuel García Sepúlveda.

Este senador ha contado en incansables veces que cuando era un niño fue torturado por su padre, porque lo hacía levantarse a las 5 de la mañana para que lo acompañara a jugar golf, aún y cuando él se había desvelado con sus amigos el día anterior hasta las dos o tres de la mañana, pero no crea que trabajando, sino en fiestas privadas propias de su edad y de la clase privilegiada a la que pertenece su padre, quien -como le escribía- es aficionado a jugar al golf, motivo por el cual, para no pagar “caddie” o “cady” (así se le llama al muchacho que carga los palos del golf), como buen regiomontano, el papá de este personaje que cobra en el Senado de la República, lo “obligaba” (pobrecito) a cargar los palos de golf apenas a sus 15 años, con los cuales recorría los 18 hoyos.

Gran tormento para el hoy legislador de la Cámara alta del honorable Congreso de la Unión, pues si no se levantaba a cargarle los palos de golf a su padre, éste no le pagaba su sueldo, pensaríamos con ello, que desde sus 15 años sabría lo que es ganarse la vida, pero de manera reciente, se viralizó una entrevista de este precandidato a gobernador, en la que asegura que él se ha “topado” con “gente” que con suelditos de 40 mil o 50 mil pesos, vive y paga las colegiaturas de sus hijos.

Al parecer el senador no se ha percatado que un sueldo de 50 mil pesos sería muy significativo para un padre de familia que vive con un salario mínimo y que gana cerca de 4,500 pesos al mes. Si yo conociera a este sujeto, le diría que yo conozco personas (no gente), que aún ganando más del salario mínimo, no saben si sus hijos comerán al día siguiente o no, se levantan “al día” y salen a perseguir el sustento diario.

Tal vez no sepa el senador y pre candidato, que el salario mínimo en México alcanzará un incremento de 60% en 2021, pero ni siquiera alcanzará para comprar la canasta básica, debido a la resaca económica de la crisis económica que sufre México y que sufrirá por los próximos tres años, es decir, más o menos lo que queda de sexenio federal. Desde este espacio le deseo a usted y a su familia, que estas fiestas decembrinas sean lo mejor del año que culmina y que pasará a la historia por ser uno de los más caóticos, en donde sucedió lo impensable y se normalizó lo inimaginable. Feliz Navidad.