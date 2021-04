Temas de la república

Por supuesto que sabíamos que el presidente de la República utilizaría su mayoría en el Congreso de la Unión para impulsar reformas a modo de la Cuarta Transformación que sólo está en su cabeza, pero lo de la Ley Zaldívar se sale de cualquier contexto político.

Mire que tratar de arrodillar al único Poder que podría frenar sus planes de “continuidad reformista bolivariana” encaminada a una “aclamada” reelección presidencial o a la imposición de un personaje que literalmente desapareció 17 mil millones de pesos destinados a la construcción de la línea 12 del metro cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, eso ya preocupa y mucho, (con todo y que ahorita ande en Rusia consiguiendo vacunas para los mexicanos).

La demostración de fuerza política del presidente y sus bufones que inició la semana próxima anterior, es más una demostración que grita “el Estado soy yo y la democracia también” y al que no le guste que se joda, sin embargo, aunque aprobada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, la polémica Reforma Judicial que contempla la ampliación de 4 a 6 seis años de la Presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, aún tiene camino que recorrer para que sea un hecho o bien -en su caso- para que pueda ser impugnada.

No obstante, el presidente López Obrador, no desperdició la oportunidad de su conferencia de prensa mañanera (que más bien ya parece teatro dominguero) para acusar con dedo de fuego a aquellos ministros de la Suprema Corte que se atrevan a votar a favor de la inconstitucionalidad de la Reforma, sobre todo en el artículo transitorio que observa la ampliación del mandato del magistrado presidente (Arturo Zaldívar) de 4 a 6 años, medida con la que López Obrador y su mayoría de MORENA en ambas cámaras legislativas violan flagrantemente el artículo 97 de la Constitución de México, el cual señala que “cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

Este recurso (de inconstitucionalidad de la Reforma aprobada) puede ser promovido por el 33% de los legisladores federales, en el caso de los diputados federales que ya manifestaron su intención de sumarse a una acción de inconstitucionalidad, si se adhieren los integrantes de PRI, PAN, PRD y MC, sumarían 163 legisladores (32.6%), es decir, solamente les faltarían dos legisladores más para alcanzar el 33% que se necesita para interponer la medida y aunque no son los únicos que podrían promover este recursos, también puede hacerlo el fiscal general de la República, por supuesto que nunca lo haría porque se quedaría sin chamba, pero los que también pueden promover este tipo de recursos, son los partidos políticos con registro ante el INE, incluso la propia CNDH podría recurrir a este instrumento (aunque dudo mucho que también lo hiciera).

Una vez promovido el recurso, la Suprema Corte puede admitirlo o desecharlo, su credibilidad caería por los suelos si lo desechara, así que seguramente lo admitirá y al hacerlo, tendrá que ser votado por todos los ministros.

Cabe mencionar que para que una norma se declare inconstitucional, se requiere de una votación de mayoría calificada, es decir, 8 de 11 votos de los ministros, empero, en este caso, se espera (se aspira) que el presidente ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, se excuse y no participe en la discusión y/o votación, debido a que es un asunto en el que se encuentra directamente involucrado.

De los 10 ministros, tres (Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá) fueron postulados por el mismísimo presidente López Obrador, por lo que se espera que voten en contra de declarar inconstitucional la ampliación de Zaldívar, pero los demás no le deben el cargo a AMLO, así que podrían votar hacia revertir la aprobación del controvertido artículo transitorio que de declararse legal, vendría a desaparecer la división de poderes en México, para –entonces sí– declararse al presidente como emperador de México.