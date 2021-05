Temas de la república

Cabeza de Vaca: Crónica de un desafuero electoral

La credibilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, se desgasta como jabón de manos en baño público, dicha Unidad se ha convertido en el mazo político del presidente REAL de MORENA, que cobra como emperador de México, Andrés Manuel López Obrador.

Un presidente de un Partido que no es presidente de Partido y un Partido que sigue siendo sin ser Partido, porque a la fecha es un simple Movimiento (como el propio AMLO lo calificó en su momento).

El caso es que la Unidad de Inteligencia Financiera de AMLO, ahora acusa a Cabeza de Vaca de estar relacionado con la empresa Odebrecht, emblema favorito del régimen lopezobradorista para señalar corrupción donde no la hay y es que según informó el propio Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el asunto en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, alcanza dimensiones internacionales porque alguna vez contrató a una empresa que alguna ocsión también trabajó para la empresa Odebrech, pero cuando te fijas en la fuente que lo señala, resulta que se trata ni más ni menos que Emilio Lozoya, flamante ex director de PEMEX, actualmente en desgracia por estar detenido y así detenido, por supuesto que señalará como culpable a quien le diga el régimen de la flamante Cuarta Transformación.

Lo cierto es que de ser un simple torbellino político, el asunto de Cabeza de Vaca ha ido creciendo y evolucionando hasta llegar a tornado electoral, epicentro de ataques y defensas jurídicas, el caso ha generado voces encontradas de juristas y académicos, algunos juristas señalando que no puede ser detenido y algunos políticos exigiendo su detención inmediata por parte de la FGR.

Claro que si García Cabeza de Vaca violó la Ley debe ser castigado, pero ¿por qué crucificarlo en plena recta final de las campañas? ¿acaso algo no anda bien en las encuestas para MORENA al grado de tratar de hacer cortinas de humo con juegos pirotécnicos que pongan la lupa ciudadana en un chivo expiatorio o no en las finanzas del gobierno? Pero así con todo y el -12% que cayó el PIB mexicano, el presidente se decide a comprar una refinería a Texas que cuenta con millones de dólares en pasivos, para tratar de sostener una mentira, (la gran mentira) de que el gobierno de la 4T pondrá la gasolina a $10 pesos/ litro, es una locura ¿verdad? Y si a eso le agregamos que uno de los principales impulsores de la energía limpia (energía eólica) es Tamaulipas y su gobernador García Cabeza de Vaca, entonces se entienden muchas cosas y muchas obsesiones.

Risa, es lo que debemos de haberle causado a Joe Biden, cuando los grandes funcionarios del Gobierno de México, le manifestaron la intención lopezobradorista de comprar dicha refinería en quiebra, ¡pero por supuesto que nos la vendieron! Vamos marcha atrás en el tema energético, puesto que mientras la mayoría de los países europeos, marcha hacia la utilización de la energía limpia, con coches eléctricos, con edificios solares, con aviones sin consumo de combustible fósil, nosotros, bueno no nosotros, el gobierno de López Obrador, camina hacia la quema de hidrocarburos, para que el petróleo siga siendo la base de la economía mexicana, ¿Por qué? Usted dedúzcalo, no está complicado.

Cambiando de tema, sin tanto alarde y sin circo de conferencia mañanera con reporteros que no son reporteros (qué risa), Durango aprobó la revocación de mandato para gobernador del Estado, revocación que se aprobó por unanimidad para el mandato de gobernador en turno, misma que podrá hacerse a petición del 10% de la lista nominal de electores, habitantes de cuando menos 20 de los 39 municipios de la entidad, durante los tres meses posteriores a que se cumplan los primeros tres años del periodo constitucional al que se nombró el mandatario que se pretende retirar, felicidades al Congreso por este paso, aunque no creo que dicha medida se publique pronto, de cualquier forma es un paso hacia la rectificación de la democracia, la cual ya nos quedó clara que no es perfecta sino todo lo contrario. Feliz fin de semana.