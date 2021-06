Temas de la república

Hoy habrá elecciones en el Sindicato del Sistema Estatal de Telesecundaria, dicen que el candidato ganador va que vuela hacia una victoria contundente, esperaremos y diremos.

El próximo domingo no será un domingo cualquiera, será el día en el que México defina el rumbo que quiere tomar hacia el segundo trienio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Por la fecha de publicación de estas líneas, ya no me es posible abordar el tema de los partidos políticos y sus candidatos, sin embargo, sí puedo afirmar que tanto las campañas como los candidatos no lograron encender el ánimo entusiasta de los ciudadanos.

Empero, no obstante, a pesar de que fuimos testigos de unas campañas de color gris, ausentes de propuestas interesantes para la sociedad y en las que hubo de todo, desde plagios de canciones, hasta la inédita violencia contra los candidatos, la cual arrojó cifras nunca antes vistas de asesinatos y atentados realizados en contra de la integridad física y psicológica de quienes aspiraban a un cargo de elección popular, debemos elegir con inteligencia nuestro sufragio.

Es claro que no ayudan a las elecciones del próximo domingo, que ya son las más sangrientas de la historia moderna del país, en las que se han registrado cerca de 40 candidatos sin vida, así como 782 agresiones de todo tipo (como amenazas, golpizas o secuestros) frente a los 774 de 2018. Por si fuera poco, en esta elección se observan elementos extraños como los llamados “mastines”, patrocinados por el Partido de Elba Esther Gordillo, supuestos “defensores” de la democracia que recientemente anunciaron que patrullaran las casillas, con el ánimo de “agredir” a quien atente contra la intención de voto a favor de su partido.

Salvo en la campaña de Andrés Manuel, cuando ofrecía abiertamente la revocación de mandato si llegaba al poder, pues llegamos a las elecciones intermedias de su sexenio, sin que exista la posibilidad de revocar su presidencia.

Personalmente considero que no será una jornada electoral ejemplar, puesto que López Obrador ha denostado abiertamente al árbitro de la contienda, lo cual sugiere que sus encuestas no coinciden con el número de votos al que aspira, por lo pronto, no pocas voces experimentadas en el tema, han adelantado que el presidente de la República perderá el control de la Cámara de Diputados y por ende, de la mayoría de los integrantes de la Cámara Baja del Honorable Congreso de la Unión, de ser cierto, el presidente recibirá un batazo de realidad en la cabeza, que le impedirá continuar con su obscuro plan de reelección o ampliación de mandato.