Temas de la república

¿Quién regula a las asociaciones civiles?

¿Que es una AC? Las siglas normalmente infieren a la reunión voluntaria de varios individuos (asociados), de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el Código Civil Federal se refiere a algunas de ellas, como las asociaciones de padres de familia, las organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos, entre muchas otras.

El Club de Tenis Guadiana, se supone que pertenece a la clase de organización civil con fines de fomento deportivo o al menos en sus inicios así fue, cuando el gobierno estatal y el municipal les otorgaron en comodato – sin fines de lucro – un espacio de terreno muy cercano al parque Guadiana, sin embargo, algo ha estado pasando durante las dos últimas administraciones en las que el presidente, quien trabaja o trabajaba en la Dirección de Transportes del Estado de Durango, (presidente a cargo o en turno), ha decidido continuar cobrando cuotas a las que les llama “voluntarias” esto, a pesar de que el club ha permanecido cerrado durante la mayor parte del año, debido a la pandemia del virus Covid–19.

En mérito de la naturaleza de las Organizaciones de la Sociedad Civil como Personas Morales que están dedicadas a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos que pertenecen a ellas, por supuesto que es importante socializar pero también sus integrantes deben preocuparse por darles a conocer a sus dirigentes, las obligaciones impuestas por la regulación fiscal establecida por la autoridad hacendaria.

El objetivo de estas líneas es socializar el conocimiento práctico y actualizado sobre la legislación que es aplicable para facilitar el funcionamiento de las asociaciones civiles y de las actividades encaminadas a cumplir su objeto social, que a su vez engloba el fin específico de conocer el marco fiscal de este tipo de organizaciones, que puede incluir las siguientes legislaciones: Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, LFFAROSC Capítulo Segundo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Código Civil, Ley Federal del Trabajo y ya ni hablar de las CFDI.

De éstas, Código Fiscal de la Federación (CFF), es una herramienta básica pues regula todas las actividades de las Asociaciones Civiles, sin embargo, para el caso del Club de Tenis Guadiana, no debemos olvidar de que se trata de una Asociación Civil.

Por si fuera poco lo anterior, se realizó una “limpia” de los “socios” que no se encontraban de acuerdo con la forma discriminatoria de conducirse por parte de la Presidencia del Club y así, de un plumazo, sin previo aviso, sin notificación, sin ningún tipo de argumento, excepto la falta de pago de la famosa “cuota voluntaria” durante los meses que estuvo cerrado, simple y sencillamente los expulsó y les quitó sus “membresías”.

Es indudable que a los expulsados se les despojó de un derecho que adquirieron por medio de un pago, con el fin de contratar nuevos “socios”. Y es que amable lector, en algunos días, se llevarán a cabo las elecciones para renovar la Presidencia del Club, en este sentido, es posible anticipar que todos los “expulsados” votarían en contra del gallo que representa la continuidad del poder del actual presidente del Club, es por ello, que se están vendiendo nuevas “acciones” como pan caliente, a fin de que quienes las están adquiriendo generen el compromiso de votar a favor de la planilla que representa la continuidad de todo este tipo de atropellos a los derechos humanos.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Prohíbe la discriminación por raza, color, ideología u origen nacional o étnico, para el caso que nos ocupa, en las Asociaciones Civiles, los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados; y sin él, tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, salvo pacto en contrario, en uno y en otro caso. Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de los demás socios – por escrito – y/o por causa grave prevista en los estatutos y no porque deje de pagar una cuota “voluntaria” para cubrir gastos de un club que estuvo casi todo el año 2020 y principios del 2021 cerrado.

Cambiando de tema, de acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021, durante ese mes 66.4% de la población de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro y esta semana, la Secretaría de Marina declaró que con 749 homicidios dolosos entre enero y mayo de este año, Tijuana, Baja California, es el municipio más violento del país, seguido por Fresnillo (Zacatecas), Juárez (Chihuahua), León (Guanajuato) entre muchos otros en donde se ha desatado la violencia en estos últimos meses, mientras la 4T tiene al Ejército buscando 19 millones de vacunas contra el virus Covid–19, que se perdieron en la “Brecha de Registro”, según el doctor López-Gatell. Buen fin de semana.