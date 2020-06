Temas de república

400 millones no son nada… ¿o sí?

A pesar del cierre de calles en el centro de la ciudad, esta semana que ya culmina, Durango estuvo entre los primeros lugares de contagio del Covid–19, empero, hay que decir que Gómez Palacio también cuenta y cuenta mucho en la estadística de propagación de este virus en nuestra entidad.

No obstante, la recomendación es evitar el contacto físico y hasta visual con nuestros familiares y amigos, por cierto, si usted toma alcohol y luego conduce un vehículo podría terminar contagiado del virus, porque si uno de los retenes de Covid-19 o anti alcohol lo detiene, le hacen soplar en un aparato en el que ya le soplaron otras 30 personas, sólo lo sacan de una bolsita para que parezca que es nuevo, por eso mejor si toma no maneje.

A propósito del rumbo, una excelente incorporación a la Policía Municipal, fue la del comandante Zaldívar como subdirector, felicidades al alcalde Jorge Salum del Palacio, por haber designado a Mario Zaldívar en ese cargo, en el que se requiere experiencia, trayectoria (no es lo mismo), tacto, humildad y sentido común para realizar una buena labor y todo eso lo tiene Zaldívar y no creo que se suba al ladrillo con ese puesto, porque ya viene desde la Policía Federal como funcionario y nunca se le señaló de corrupto o mucho menos.

Y bueno, a propósito de corrupción, a la que sí se le señaló de corrupta y prepotente, fue a la ex dirigente nacional del partido en el poder, nada más y nada menos que a una de las consentidas del presidente López Obrador.

Me refiero a Yeidckol Polevnsky, a quien el actual Comité Ejecutivo Nacional de Morena, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), por provocar un presunto daño patrimonial al partido y hasta por lavado de dinero la acusaron ante el mismísimo Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, ante quien dejaron esta papa caliente, porque si no actúa en contra de la ex dirigente de Morena, esa Fiscalía a su cargo, perderá enorme credibilidad, tal como la han perdido otra dependencias del ejecutivo federal en apenas año y medio de gobierno lopezobradorista.

El pasado 10 de junio, el CEN de Morena que encabeza de manera interina Alfonso Ramírez Cuéllar, inició una auditoría a la gestión de Polevnsky desde 2017 cuando llegó a la presidencia del partido, para aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos, 400 de los cuales, no han podido ser comprobados o aclarados por Polevnsky, a quien el presidente de la República colocó en la dirigencia de su partido cuando él mismo era candidato.

Estos 400 millones de pesos son derivados de contratos de remodelaciones y pagos realizados por al menos 39 inmuebles, así como la compra de 9 casas, motivo por el cual, Alfonso Ramírez Cuéllar, (presidente interino de ése partido), emprendió una revisión a las adquisiciones realizadas y entregadas por Joel Frías Zea, (secretario de Finanzas de Morena con Polevnsky).

Esta “revisión” reveló que más del 50 por ciento de la compra de inmuebles y remodelaciones fueron sugeridas por el empresario Enrique Borbolla García, propietario de Grupo EBOR, quien ya había recibido, a través de dos empresas filiales, contratos por otros 394 millones de pesos que contaron solo con la firma de Polevnsky.

Morena es el partido por el que 30 millones de mexicanos votaron para que López Obrador llegara a la Presidencia de la República y combatiera la corrupción, pero si usted fue de los que votó con esta esperanza, pues déjeme decirle que la verdad no creo que López Obrador vaya a terminar con este flagelo nacional, porque ni siquiera es capaz de combatirlo en su propio Partido, porque seamos honestos, Polevnsky no actuó sin el consentimiento de su jefe, así que ¿sabe que pasar? … nada, absolutamente nada le va a pasar a la ex dirigente nacional de Morena.

Como tampoco nada va a pasar con el enriquecimiento inexplicable de la actual secretaria de la Función Pública, quien junto con su esposo, (John Ackerman) han venido adquiriendo millonarias propiedades en los lugares más exclusivos de la Ciudad de México y en los más lujosos de Cuernavaca, Morelos, lo paradójico es que Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal, justamente sea la encargada de combatir el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios del flamante gabinete de López Obrador, así que al igual que con el asunto de Yei Polevnsky.

Tampoco con las acusaciones en contra de la secretaria de la Función Pública, tampoco pasará nada, como nada pasó con la corrupta compra–venta de la casona de BARLETT, como nada pasó con los famosos ventiladores comprados a más del doble por el IMSS a los hijos de BARLETT, como nada pasó con la desaparición de millones de pesos de varios fideicomisos, como nada va a pasar con las miles de operaciones que un día sí y otro también, el gobierno de la República realiza sin licitación alguna de por medio, que justamente da eso, licitud a las compras gubernamentales.

¿Usted creyó que con López Obrador se combatiría la corrupción?, pues bienvenido a la realidad, la noticia es que ahora los corruptos son otros que han llegado para refinar el arte de robar y corromper todo a su paso. Por cierto, en este tiempo de confinamiento le recomiendo que busque en YouTube, un documental llamado “Chavismo… la peste del siglo” y lo invito a que compulse la historia con este año y medio de gobierno lopezobradorista, no me haga caso, usted saque sus propias conclusiones.

Feliz fin de semana para usted y los suyos.