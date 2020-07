Temer para creer

Para nadie es nuevo el hecho que existe un gran segmento de la población que no cree en la existencia del Covid-19. Seguramente ello incide de singular manera en la alta movilidad social que advertimos.

La dinámica social hasta hoy observada y, de acuerdo a las autoridades sanitarias, el mayor factor de contagio, seguramente tiene su origen en la incredulidad. A diario leemos y escuchamos esta queja. Miles de personas deambulando por las calles, comercios y supermercados son una fotografía común. Deambulan omisas a las recomendaciones oficiales para transitar públicamente. Muchas de ellas ajenas a la realidad que vivimos.

Contrario a lo que en lógica pudiera ser, muchos adultos mayores –el grupo de más vulnerabilidad- han decidido no hacer caso de las medidas preventivas dictadas para evitar un posible contagio.

Por necesidad, en mi caso particular, he acudido a establecimientos como carnicerías, fruterías, farmacias o supermercados y, desgraciadamente, he observado esta situación en repetidas ocasiones. Les he preguntado y me han contestado lo que, en estos tiempos de exacerbada información, pudiera ser increíble: “No es cierto”, “no existe”.

No conocen un caso o a nadie que haya perdido la vida. Ven noticias y los reportes que se emiten a diario sobre Covid-19 pero, como no tienen nombre y apellido, entonces no es cierto. Observan –dicen- que hay mucha gente en la calle, que los camiones y taxis, que los carros y camionetas circulan libremente; que las mismas autoridades andan en la calle y ¡no pasa nada!

La politización de la pandemia también influye.

Pero aquellas opiniones no son exclusivas de este grupo de la población; existe prácticamente en todos los segmentos socioeconómicos. Conocí el caso particular de un amigo que no creía, que hizo su vida normal de manera cotidiana, sin dar crédito a las informaciones circulantes en abundancia. Para él era una treta política que pronto quedaría al descubierto y por ende, la pandemia terminaría. No había riesgo pues.

Mi amigo ha estudiado.

Pero a los dos meses del primer caso, enfermó, contrajo el virus. “Se siente de la tiznada” decía después. “Por pendejo”, se fustigaba. Por fortuna su entorno familiar no fue afectado; él se recuperó y hoy hace su vida nueva normal. Ahora es promotor de la sana distancia, del uso del cubreboca, de la desinfección de calzado, compra sanitizantes y se empapa las manos de alcohol o gel antibacterial. ¡Se asustó!

Cito el caso porque esto sucede a diario en estos momentos de picos y de curvas no aplanadas. Seguramente muchos seguimos escuchando testimonios como los antes mencionados; la vida les (nos) cambia hasta que el riesgo se convierte en hecho; el hecho en incertidumbre, la incertidumbre en tristeza y tal vez la tristeza en dolor, dependiendo de la evolución de la enfermedad.

La incredulidad persiste. Desconozco si haya crecido o decrecido porque no cuento con una medición real y confiable al respecto. En contraparte, el conocimiento sobre el coronavirus es altísimo, aunque no necesariamente signifique que, porque sé, creo y si creo, tampoco es automático que le tema.

Hace poco más de un mes, circuló un reportaje, de los muchos que ha realizado el corresponsal en México de Sky News sobre el tema (Sky News es una agencia de noticias británica seria). Fue atacado en redes sociales de manera abundante y feroz, por decirlo así. En él daba cuenta de las largas filas de las carrozas para ingresar con cadáveres Covid-19 a los crematorios de la Ciudad de México; los describía como insuficientes y apoyaba su narración con imágenes de las chimeneas que no cesaban de vomitar humo. Las 24 horas trabajan, afirmó.

Entonces, el reportaje invitaba a sentir miedo; hoy debe seguir generando el mismo efecto, tal vez mayor. A mí me lo causó. Ya creía, desde que lo vi, más.

Entre la incredulidad y los inefectivos esfuerzos para frenar la movilidad social y enderezar esa curva de contagios y decesos, puede ser que la estrategia del miedo sea el camino para que la sociedad crea. Con decencia comunicacional, sin emular aquella revista “Alarma”, mostrémosle a la población lo que el Covid-19 causa.

Si a los que creemos nos atemoriza el contagio por la ignorancia, imprudencia, irresponsabilidad e inconciencia de unos; enfermar por la incredulidad de otros, causa pánico y coraje.

El miedo no necesariamente es malo. Puede tener efectos positivos porque estimula el sentido de protección, de precaución y seguridad. Despertar miedo -que no psicosis- entre los no creyentes, puede ser factor para inhibir el que tanto individuo prolifere en los espacios públicos.

Palabras e imágenes precisas bien colocadas y sincronizadas pueden causar el efecto deseado. Digo, si ya se ha intentado de otras maneras y no ha prosperado el propósito, ¿por qué no explorar esta ruta? Ya sé ha hecho antes para atender temas como el suicidio, una campaña cruda bien lograda y asesorada por psiquiatras, psicólogos y lingüistas. Valdría la pena.

Lo peor que nos puede suceder es no intentar regresar a la “nueva normalidad” lo más pronto posible. La economía de la gran mayoría lo demanda, la convivencia social en su nueva faceta lo requiere, la interacción familiar lo necesita.

En otra entrega me referí al castigo necesario que la autoridad ha implementado para hacernos conscientes y protegernos la vida. Las multas de cortesía nunca funcionarán. En este caso, las sanciones económicas no son políticamente viables. Entonces, quizás sea necesario temer para creer.