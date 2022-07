Temeraria parálisis legislativa

Lo que nunca se desea, lo que nunca se quiere y lo que jamás debe buscarse, es una confrontación entre la sociedad porque las polarizaciones sólo llevan a pugnas, disputas y diferencias que desgastan y aniquilan el bienestar y la armonía en quienes forman parte de esta. En el estado de Durango, al Poder Legislativo, le vienen muchos temas y estará inmerso en muchas circunstancias complicadas que los aventuró a un pretendido albazo que fue desmantelado en la víspera, evitando la temeraria intención en colocar piezas de último momento en órganos autónomos.

En las próximas semanas, este poder que coordinará hasta el último día de agosto Ricardo López Pescador, será escenario y epicentro político del estado, porque -más allá de ser la sede legal de la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo- muchas de las decisiones que aquí se aborden tendrán efectos políticos para el futuro inmediato y desde luego, muchas serán las primeras señales del nuevo rumbo político que nacerá a partir del 15 de septiembre próximo.

El tema cortina del fallido periodo extraordinario es relativo a la creación o rechazo de la figura del Matrimonio Igualitario, tema que va más allá de la presión que ejercen activistas en pro de la implantación de esta figura en el Código Civil, en donde Durango está entre los cuatro estados del país que no lo han aprobado.

Esta iniciativa -su aprobación o rechazo- no lleva la práctica parlamentaria ordinaria. Incorporarla en el periodo extraordinario obedece a un ordenamiento de ejecución inmediata de un juez federal, tras una prolongada parálisis legislativa derivada del temor por el supuesto costo político que tendrá invariablemente el Sí o el No, donde todo apunta que la mayoría se irá por la lógica y tendencia nacional del Sí al Matrimonio Igualitario. De no ser así se vaticina una severa y desbordada postura de los activistas en pro de esta implementación legal.

Incluso, es inminente que se aborde este tema, en virtud de que su ordenamiento venido del juez federal deja en claro que será en la sesión inmediata, cualquiera que sea ésta. De no ocurrir así, se considerará una flagrante desobediencia con graves sanciones hasta la misma inhabilitación del cargo.

Pero los temas fundamentales que se cobijan tras esto, son la nominación y designación de los presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Fiscalía Anticorrupción, temas extremadamente relevantes, más aún tratándose de la llegada de nuevos titulares en un momento político crucial , como es el relevo gubernamental, donde ya venían encaminándose nombres de personajes del saliente régimen, cuya intentona no se dio en el mejor momento, y la prolongación o extinción del periodo extraordinario obedece -pareciera, no se entiende otra razón- a que no lleva el aval del futuro titular del Bicentenario.

La autonomía de los llamados órganos constitucionales, llevan implícito una coincidencia en la designación de sus integrantes, justamente su probada autonomía obedece en la práctica a que es un poder distinto quien convoca y hace el escrutinio de capacidad, probidad y conocimiento de los interesados, por eso recae totalmente en el Poder Legislativo la responsabilidad política y legal de los nombramientos, pero especialmente la capacidad de concertación y un agudo sentido de oficio y, porque no decirlo, de una lógica política que pareciera se desvaneció en las últimas semanas.

Pero a la legislatura le vienen otros temas para su reacomodo inmediato y desde luego obligan a un operación política de altos vuelos con madurez y firmeza con la llegada de la nueva mesa directiva bajo la presidencia de Morena, donde todo indica que su coordinadora Sandra Amaya será la presidenta y por otra parte de la nueva Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde se anota al diputado Joel Corral del PAN como el virtual presidente.

Este es el escenario inmediato de la legislatura de Durango, donde la constante serán las sorpresas. Como sorpresa fue la suspensión del Periodo Extraordinario que deja todas las lecturas.