¡Tenencia no, replaqueo sí!

Esta vez estoy más desazonado que nunca y quisiera evitar mi estilo silvestre de decir y escribir las cosas. Pero me pregunto: ¿A caso las formas de robar que emplearon los exfuncionarios fueron elegantes?

¿A caso merecen los legisladores la distinción del lenguaje de Cervantes, cuando le cargaron al pueblo los excesos de los ladrones vulgares, a quienes pretenden despistar sus huellas? ¿A caso los cánones del buen decir de los diputados para pasarnos el recuento de los daños y exentar de cualquier responsabilidad a los malandros son los correctos? Quien me lea, tiene las respuestas.

Cuando el diputado plurinominal y de marras Enrique Benítez Ojeda, tuvo la brillante idea de proponer el pago de la tenencia para hacer frente al atolladero financiero, sin duda que fue un distractor mediático para que inquietara y desgastara el ánimo de la ciudadanía, para luego apuñalarla con la canallada del replaqueo, que no vino más que a ratificarle al pueblo que de todos modos: “Juan se llama”

Esta maniobra de “la tenencia no, pero el replaqueo sí”, significa que nos cambiaron el elote por el nejayote, o a decir más coloquial: “Es la misma gata, nomás que revolcada”. De ahí la bellaquería de nuestros flamantes diputados que nos hicieron “Manita de puerco” para que no nos fuéramos lisos y que reconozcamos sus grandes capacidades, que graciosamente se refinan cuando de esquilmar al pueblo se trata.

La tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sustenta en que deben pagar con creces los que roban al pueblo, pero aquí en Durango, gracias al ingenio y creatividad de nuestros representantes populares, los ciudadanos debemos saladar el pillaje de aquellos que lo perpetraron, sacrificando así nuestros bolsillos para que las fortunas mal habidas de nuestros atracadores descansen en paz en los paraísos fiscales.

El presidente también ha dicho hasta el cansancio, que “el pueblo pone y el pueblo quita” pero no las grandes fortunas que aquí en Durango se allegaron los delincuentes de cuello blanco, ya que el decreto que aprobaron los diputados para adelantar el replaqueo, mantendrá a salvo la impecabilidad de sus golletes; mientras a los paganos nos conminan a que nos sensibilicemos de la situación. Nos sugieren a que escuchemos nuestra voz interior y que actuemos con responsabilidad. Pero de repente se montaron en su macho y sin decir agua va, nos obligan a que completemos las cuentas mochas y a vivir bajo la voluntad de los que se van por la libre, para cargarle al pueblo las gracias de sus antecesores y que el 25 con la tenencia se revivirá la historia.

Aquí en Durango siempre se han burlado de los ensayos de consulta ciudadana que ha puesto en práctica el presidente de la República y pese a todas las deficiencias que le critican, queda demostrado que son mucho mejores que las medidas arbitrarias que a la brava imponen los legisladores duranguenses, que lamentablemente esta vez fueron respaldados por la oposición que no quiso estar ajena al garrotazo que ni Dios Padre quita.

El escenario fue tan miserable que sin duda los diputados de Morena, con sus honrosas excepciones no supieron qué hacer, sólo se aborregaron al PRIAN pensando que ellos sí sabían. De ahí que ahora nos queda muy claro que ya no hay a quién apelar, a quién mirar, en quién confiar, porque los defensores de los ladrones y los que no lo eran ya no son bandos opuestos.

Esta jugada perversa de los diputados se ha visto arropada por los conciliadores chafas y alcahuetes de los partidos, que de forma cínica le dan la razón a los ladrones en los hechos y en los dichos la suave al pueblo, para que se caiga con el replaqueo y después viriguan lo del saqueo.

En lo individual rescatamos lo que piensa el presidente de la Cámara, quien no se midió cuando externa que a los ciudadanos “nos sobra el dinero para el celular y las caguamas, entonces: ¿por qué regatear tanto para el replaqueo anticipado a modo de contribución y solidaridad?”, dando así carpetazo a los pecados de sus colegas y abonando la bienvenida al altruismo ciudadano.