Hacia mucho calor, la tiendita más cercana se encontraba a tan sólo veinte metros. Traía solamente un billete de quinientos así que pensé “no creo que tenga feria”; de todos modos me arriesgué y fui por una botella de medio litro, llegue a la caja y le dije con pena a la señorita que atendía: “No tengo dinero de la denominación adecuada pero tengo sed”.

Sus palabras me impactaron: “Llévesela, cuando pueda pasa a dejarme los once pesos. Entonces le hice otra pregunta: “¿Qué le hace pensar que regresaré?”. Yo pensaba que me iba a decir: “Es que usted me da confianza”. Pero no, para mi sorpresa me contestó: “Nunca dejaría a alguien con sed”.

La actitud de esta señorita me recordó las palabras del profeta: “¿Alguien tiene sed? Venga y beba, ¡aunque no tenga dinero! Vengan, tomen vino o leche, ¡es todo gratis!” .

Me recordaron del amor y la compasión de Jesús que no dejaría a nadie con sed si admitiría esa necesidad genuina de saciarla, así como le ofreció a esa mujer de Samaria que lejos estaba de reconocerla: “Jesús contestó: -Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.”

Finalmente caí en la cuenta, no fue mi apariencia de confianza la que hizo que esta mujer me “pichara” esa botella, sino el placer que a ella lo producía el satisfacer una necesidad sentida que no tuve reparo en manifestar. Es el mismo placer que siente Jesús en satisfacer el alma sedienta de salvación, significado y propósito cuando lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas.

¿Tienes sed de vida plena? Dilo con confianza. ¿No tienes recurso para obtenerla? Eres el candidato ideal: Dilo sin pena y con fe: “Tengo sed”.





‭‭(Isaías‬ ‭55‬:‭1‬ ‭NTV‬‬).

(Juan‬ ‭4‬:‭13‬-‭14‬ ‭NTV‬‬)