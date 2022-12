¿Tenía razón “Chava” Flores?

Salvador “Chava” Flores es uno de los compositores que han retratado la idiosincrasia del mexicano. Recordamos entre otras “Bartola” “Sábado, Distrito Federal” y quizá la más famosa: “A qué le tiras cuando sueñas mexicano”.

Y hablando de sueños, si algo une a las mexicanas y a los mexicanos, es la selección mexicana de futbol en una Copa del Mundo. Los fifís y los chairos olvidan sus diferencias, el INE y Andrés Manuel López Obrador pasan a segundo término. La selección se convierte en una especie de milagro guadalupano, en una catarsis donde México es “un mundo feliz”.

Es una verdadera lástima que sólo tengamos una Copa Mundial cada cuatro años, la FIFA debería de tomar el modelo de la liga MX. De esta manera tendríamos dos copas del mundo al año, una en verano y otra en invierno. Sólo así el país estaría unido todo el tiempo, y no polarizado como se encuentra ahora. Por unos días, el argentino Gerardo Martino será “un peligro para México”, y los mexicanos sacaremos al técnico que siempre hemos llevado dentro.

Los jilgueros de la televisión comercial piensan que el “Tata” Martino es el culpable de no haber realizado nuestro sueño. Pocos, muy pocos comentaristas nos dirán la causa del fracaso de nuestra selección. La excepción de la regla podría ser José Ramón Fernández.

Da la impresión que a los expertos de la radio y televisión deportiva les pagan por callarse y no decir la verdad de nuestro futbol. Y es lógico, todos forman parte de uno de los negocios más rentables en México: El futbol.

¿Por qué nunca la selección de México ganará una Copa del Mundo? En primer lugar, a la Federación Mexicana de Fútbol sólo le interesa los miles de millones de dólares que representa la selección mexicana en una copa del mundo.

Los que manejan el futbol en México, no les importa tener una industria de jugadores de primer nivel, para que pueda ganar la copa. Los jugadores mexicanos que juegan en Europa son un garbanzo de a libra, pero no de un proyecto para exportar futbolistas a los mejores equipos del mundo. Si usted le da una mirada a los equipos de la liga MX, parecen una sucursal de los países sudamericanos. La palabra para definir a quienes manejan el negocio del futbol mexicano sería “una mafia”.

Dos de las empresas de Tv comercial son dueños de varios equipos de la liga MX.

Nadie está en contra de que el futbol sea un negocio. Ni Dios lo mande. Lo que no se vale es utilizar a la afición y a los futbolistas mexicanos para hacer negocios millonarios.

Por cierto, los jugadores de la liga MX y los que integran otras ligas, no tienen derechos laborales. En una clara violación a la Ley Federal del Trabajo, les impiden tener un sindicato. Y esto sólo sucede en el deporte mexicano. A los mexicanos no se les puede prohibir soñar, por eso no se paga.