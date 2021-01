Termina año especial con la escuela de las series de narcos y libros de Anabel H.

La mayoría sigue pensando que tuvo suerte que le tocara Andrés Manuel de presidente, porque es tiempo de humanismo y políticas sociales, a las que llaman “populismo”.

Pero los críticos profesionales de AMLO ojalá y vean la serie sobre “El Chapo”, que más que ciencia ficción, son documentales sobre la historia actual de México y el libro “El Traidor” de Anabel Hernández es el resumen.

Entonces los críticos verán quiénes fueron los presidentes a los a los que nunca atacaron como al actual, que efectivamente está más a la izquierda que ninguno de los anteriores, salvo la excepción de Lázaro Cárdenas, porque Díaz Ordaz y Echeverría ya se les olvidaron.

De ahí que al pueblo, a la ciudadanía en general, no se les ha olvidado el pasado, y por eso la votación del 2018, que tendría que repetirse en las elecciones de mitad de sexenio, y puede que así suceda, porque la mayor parte de la votación será en los más poblados estados, como la Ciudad de México, el estado del mismo nombre, Veracruz y otras seis entidades, por eso he dicho que Durango es de los pocos donde el PRI podría correr con mejor suerte, pero si va en alianza con el PAN y los del PRI que se fueron a MC, en buena medida está renunciando a pelear la gubernatura, ya que aquí esa alianza le conviene más al PAN y a MC.

Las series de narcos invitan al abstencionismo, por todo lo que dejan ver, es decir la corrupción de los políticos y un tanto la de los empresarios y la Iglesia Católica, aunque se prestan más para la relación narcos y políticos, con Durango muy presente porque estamos pegados a Sinaloa.

Y en la novela “El Traidor” de Anabel Hernández, ella realiza como un resumen, porque al tratarse de la decisión del “Vicentillo” de convertirse en testigo protegido, ya se sabe que para no pasarse el resto de su vida en la cárcel, ya que fue detenido en la Ciudad de México antes de cumplir 25 años de edad en una casa de Las Lomas de Chapultepec, donde viven muchos políticos, y ahora está Santa Fé al sur del ex DF, para los dos sectores, y siendo el hijo de “El Mayo” Zambada, que señala Anabel que es el único narco con cincuenta años en el negocio y nunca ha sido detenido, amigo muy querido de toda la vida del Chapo, efectivamente en buena medida le irá mejor al “Vicentillo”, aunque todo lo que les cuente ya lo saben los de la DEA y La CIA y el ejército.

Cómo los “testigos protegidos” del PRI que no están ni van a contar nada que no se sepa, pudiendo casualmente coincidir el enjuiciamiento de Peña Nieto con las elecciones de este año o más probablemente con las de gobernador, y su encarcelamiento no sabemos si con algún secretario de su gobierno, con las presidenciales del 2024. Con lo cual el PAN saldrá mejor que el PRI con la alianza que por eso ellos inventaron, salvo que Calderón también fuera a la cárcel, ayudándole que está más lejos su sexenio y García Luna se quedará de por vida en la cárcel, salvo cambie de opinión y cuente lo que está en la novela “El Traidor” y en la serie sobre “El Chapo”.

Ni Benítez ni Ismael supieron explicar en el PRI nacional que en Durango les hubiera convenido la dispersión del voto, intentando ganar el cuarto distrito rumbo a la alcaldía y la gubernatura del 2022, y habría demasiadas opciones para votar, aunque se diera la alianza Morena/PT. Porque aquí la conciencia de ni un voto al PAN y ni un voto al PRI”, no pegará, aunque con su alianza eso puede pegar más.