Terminó la espera: Guerra, Rusia-Ucrania

Estimado lector, con dolor, preocupación e incertidumbre por las muy probables consecuencias de esta guerra doy paso a mi artículo. Dolor porque la historia de la guerra nos muestra y nos mostrará siempre como primer reflejo el dolor por las muertes de seres humanos en condiciones inimaginables y con distintas formas e intensidades.

Según la -MC, Actualidad, noticias-, entre otras fuentes noticiosas, cito: “Rusia atacó Ucrania y algunas de sus tropas ya ingresaron a territorio ucraniano, en lo que se puede calificar como el inicio de una invasión. El presidente ruso, Vladimir Putin, decidió lanzar una operación militar especial, destruyendo con misiles la infraestructura militar ucraniana alrededor de las 05:00 horas locales del jueves 24 de febrero”.

Esta latente acción, aunque indeseable, ya se esperaba, bajo el cobijo del estado de alerta de las grandes potencias. Parte de la preocupación que impera es en lo que están pensando estas potencias en acciones y medidas, esto basado en diferentes declaraciones: Joe Biden presidente de los Estados Unidos condenó el “ataque injustificado de Rusia”; Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña advirtió este jueves que los países occidentales impondrán sanciones "masivas" contra la economía de Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania.

“No podemos mirar hacia otro lado (...) diplomática, política, económica y militarmente, esta acción atroz y bárbara de Vladimir Putin debe saldarse con un fracaso”, dijo; La OTAN (conformado por 30 países) en voz de su secretario general, Jens Stoltenberg, advirtió el jueves que la alianza militar defenderá cada centímetro de su territorio si Rusia ataca a uno de sus miembros, al tiempo que fustigó a Moscú por lanzar un acto de guerra brutal contra Ucrania, “Rusia ha atacado Ucrania. Esto es un acto brutal de guerra. Nuestros pensamientos están con el valiente pueblo de Ucrania”, dijo Stoltenberg a la prensa. “La paz en nuestro continente ha sido destruida. Tenemos ahora una guerra en Europa en una escala y de un tipo que creíamos pertenecía a la historia”.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Gutierres, pidió al mandatario ruso, Vladimir Putin, que “en nombre de la humanidad, no permita que empiece en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo, con las consecuencias no sólo devastadoras para Ucrania, no sólo trágica par la Federación rusa, sino con un impacto que no podemos prever siquiera en relación con las consecuencias para la economía global”.

Antonio Gutierres destaca que con esta acción Rusia viola la Carta de la ONU y que, si no se detiene, causará un nivel de sufrimiento nunca visto en Europa desde al menos la crisis de los Balcanes en la década de 1990.

La acción está consumada: Hay guerra.

En la opinión de Antohony Dwokin & Daniel Levy & François Godement & Kadri Liik & Marc Leonar & Piotr Buras, expertos de la ECFR, las consecuencias de mayor impacto pueden ser 10.

En el ámbito de Rusia y Vencidad Europea: 1. Tencsiones crecientes en Rusia. 2. Un claro desafío al orden europeo.

En el Derecho Internacional: 3. Disputas por las normas internacionales. 4. Occidente pierde al resto.

Respecto al Oriente Medio y Norte de África: 5. El principio del fin de las sanciones. 6. En busca de energía en Oriente Medio y el Norte de áfrica.

En Asia y China. 7. Los países asiáticos están compitiendo para cortejar a Putin. 8. Asia aborrece la intervención occidental incluso más que la autodeterminación.

En cuanto a la Unión Europea: 9. Unidad europea en la escalada de tensión. 10. El riesgo de desunión en el inicio y transcurso de la escalada.

Habremos de enterarnos de impactos económicos, sociales y políticos, pero no olvidemos el dolor, la tragedia y el horror que hay detrás de la guerra, ¡Hasta la próxima!