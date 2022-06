Tiempos de democracia a pasos lentos

Para platicar sobre la democracia y la libertad de prensa, siempre estaremos en tiempo, ya que en esos dos temas su lucha no cesa de darse dadas las resistencias, que en veces es lenta y en otras precipitadas, pero siempre ha sido y será hacia adelante.

Tocamos el tema de la libertad de expresión en días pasados y hoy sobre lo que es la democracia, ese asunto que es la comidilla tanto en seis estados donde acaba de haber elecciones, como a nivel nacional por la trascendencia que ello implica.

No es un secreto que hasta los órganos electorales han jugado un papel perverso en contra de algunos aspirantes como es el caso Gobernación y el Instituto Federal Electoral, quien obedeciendo órdenes, impidió el primero el triunfo de Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador después el IFE y no de gratis, ante unas votaciónes que no dejaba lugar a dudas que la izquierda ganaba, pero el poder negaba.

Los tiempos llegaron y el destino se cumplió, no sin muchos sinsabores, pero no tanto como el sufrido por Francisco I. Madero.

En el caso del mártir de la democracia, intervinieron descaradamente los poderes fácticos del clero político de México, los hacendados, los banqueros, el ejército huertista y los intereses de los yanquis, siendo el complot para atacar la democracia el que organizó el embajador de Estados Unidos para asesinar a Francisco I. Madero y José Ma. Pino Suárez en ese pervertido plan orquestado y discutido en la embajada gringa precisamente con el nombre de Plan de la Embajada.

Y de ahí para adelante el avance de la democracia ha sido lenta y Durango no ha estado exento de esos sucesos, ¿o acaso es un secreto que los designios al interior del PRI lo dictan dos ex gobernadores en acuerdos secretos y hoy abiertamente con el PAN?

Y es así como en esa alternancia negociada hoy, y gracias a los votos del PAN, tendremos un gobernador, al cual esos mismos votos de la derecha le negaron el triunfo a ese mismo gallo del Partido Revolucionario Institucional.

Si bien en lo general las elecciones estuvieron tranquilas, no había necesidad de manchar ese triunfo con los casos violentos de secuestro y golpizas a los oponentes políticos que ni modo de adjudicárselos a los ejidatarios de El Salto o nos podrían ilustrar las autoridades y políticos que supieron del caso de robos de urnas de parte de sujetos encapuchados armados en la elección donde se hizo triunfar a JHC?

O ¿quiénes eran esos encapuchados quienes portando armas largas irrumpieron en el edificio central de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) para imponer un rector violando la autonomía universitaria?; o en casos violentos como el que se dio este pasado 5 de junio y donde no hay responsables. Obvio que no me voy a investigar yo mismo. ¿O sí?

Caracho, dice un periodista capitalino, nunca sabremos lo que se mueve en las profundidades de la política, lo que sí es cierto que los votos son los que cuentan pero todavía habemos quienes nos saboreamos los dulces envenenados que nos dan los orquestadores enemigos de la democracia y sufragamos a favor de los candidatos equivocados para después seguir quejándonos por otros seis años de que no se cumplieron las promesas y palabra empeñada a pesar de que se ponen al descubierto día a día de los grandes y gravísimos hechos de corrupción que se dieron desde las altas esferas del poder hacia abajo.

¿Qué nos prometieron los diputados hoy electos del PRIAN recientemente? pues la mera verdad ya se nos olvidó y para ellos mejor.

La pregunta sería: ¿Hasta cuándo llegará el día en que alcancemos la madurez política para poder elegir correctamente a nuestras autoridades y representantes populares?

Villegas es un tipo bonachón que le sabe llegar a la gente y ojalá sus promesas y buenos deseos los pueda realizar en bien de una ciudadanía que ha sufrido el estancamiento por muchas décadas.

Pero tiene él un difícil reto al tener qué aceptar en su equipo o gabinete a funcionarios que le serán impuestos por aquello del reparto de cuotas con los partidos de su alianza, aunque las cenizas del P. de la Revolución Democrática y dados los miserables votos que aportó, nos imaginamos que mejor se deben ocupar a otra actividad, porque en lo que es la política están más que difuntos.