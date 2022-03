Tiene razón Slim

Ya era tiempo de que uno de los hombres más ricos de México y del mundo opinara sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirma el empresario Carlos Slim Helú que AMLO fue elegido democráticamente, y eso tiene que respetarse.

No olvidar, en este contexto, que votaron por López Obrador 30 millones de mexicanas y mexicanos, cantidad histórica de votos que difícilmente se podría repetir. Tan abrumador fue el tsunami de 2018, que no hubo manera de hacerle fraude como en el 2006 y 2012.

Cualquiera está en su derecho de opinar lo contrario, pero como dijo Juan Gabriel: Lo que se ve no se pregunta. Y ya encarrerado el gato, el otro fraude que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988, pasará a la historia de cómo el PRI, teniendo como cómplice al PAN, impidió que desde aquellos años la izquierda hubiera tenido su primer presidente.

En una ocasión, el escritor y periodista Luis Ángel Martínez Diez comentó en una mesa de análisis político lo siguiente: “El fraude y el PRI son hermanos, el PRI nunca pierde porque siempre ha hecho fraude”. Tal vez por esa razón el partido que fundó Plutarco Elías Calles, no podrá decir, como Fidel Castro: La historia me absolverá. ¿Si ya hubiera existido el famoso PREP, no le hubieran hecho fraude al ingeniero Cárdenas?

Los comentarios de Carlos Slim llaman la atención por la narrativa de su discurso cuando le piden su opinión sobre AMLO y la situación que vive el país. Viniendo de quien vienen, estas opiniones deberían tomarse en cuenta. Se va a la yugular y pone el dedo en la yaga: “Este país no se arregla a periodicazos todos los días. Tenemos una economía estable, y el peso se ha comportado bien frente al dólar”.

Sin duda, las declaraciones del empresario causarán polémica entre la crema y nata de los dueños de este país. Si bien Carlos Slim no es el vocero de los organismos empresariales enfrentados con Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera descalifican las campañas de odio ideológico para dividir más al país. En relación a los medios de comunicación, Slim se maneja con bajo perfil.

No acostumbra a dar entrevistas como la que dio hace unos días, precisamente a otro empresario que lo entrevistó, Alfonso de Hoyos, que nos es cosa menor. Independientemente de muchas cosas, las declaraciones del empresario tienen una carga moral para las cúpulas empresariales del país.

El mensaje donde menciona el odio en contra del presidente de la República como ideología, se refleja en la gran mayoría de los medios nacionales, a los que califica de dar periodicazos en contra de AMLO. Por último, apuntó que cada quien debe aportar lo que le corresponde por el bien del país.

Todos tenemos derecho a estar a favor o en contra del presidente de la República. Y por la razón que sea, si usted no está de acuerdo en que siga despachando en Palacio Nacional, es la oportunidad de que de su opinión por la vía correcta. Acuda este 10 de abril y deposite su voto a favor o en contra.

El odio ideológico no es buen consejero, y como dijo Carlos Slim, López Obrador fue electo democráticamente y en sus manos está elegir que democráticamente se vaya. Pero no a periodicazos, aprovechemos la revocación de mandato para manifestar por la vía electoral si queremos que el presidente se vaya o se quede.