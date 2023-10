Tikún Olam

Hace un par de semanas me tocó oficiar una boda que fue precedida por la celebración civil del matrimonio. En la misma, el juez, un muchacho joven y entusiasta, comentó que veníamos a este mundo para “ser felices” y que el matrimonio también se trataba de ello.

Apenas escuché esta frase, pensé para mis adentros: ¡Qué bueno que me toca hablar después!, para tener entonces la oportunidad de refutar esa idea con la que evidentemente no coincido. Pero también me di cuenta con cuánto éxito y sutileza se ha metido en nuestra cultura occidental esta cosmovisión tan de moda de que “venimos al mundo a ser felices”.

La mayoría de los habitantes del mundo occidental, hemos abrazado, especialmente a lo largo de los últimos años, una filosofía de vida que se conoce como “hedonismo”, donde la búsqueda del placer es lo que nos mueve: el sentirnos bien, la vida “gusto” y asociado a esto el ser “exitosos” desde el punto de vista de “Hollywood” claro.

Esto ha tenido consecuencias devastadoras en nuestras sociedades, donde la cultura del esfuerzo ya no es bien vista y especialmente en las generaciones presentes ha repercutido incluso en la salud emocional de nuestros jóvenes y adolescentes donde la tolerancia a la frustración es casi inexistente. ¿No será también esta una de las grandes causas de tanta depresión y tantos suicidios?

Recordé una parte del sermón del Monte en la que nuestro Señor Jesucristo contrasta la vida de aquellos que todavía no conocen a Dios con la de aquellos que sí lo conocen y nos lleva entonces a reconsiderar nuestro motor de vida:

“»¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? »Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”.

Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten”. (Mateo6:28-33 NTV)

Cuando Jesús pronunció estas palabras, sus primeros oyentes las entendieron muy bien, pues para un hebreo lo más importante era que su hijo sea un “sedek”, es decir, un “hombre justo”. Esta cosmovisión ha hecho que Israel haya adoptado como filosofía de vida el concepto de Tikún Olam, frase hebrea que significa literalmente “reparar el mundo”; donde los valores de la empatía, la solidaridad, la bondad y el interés por hacer una contribución significativa para mejorar la vida de otros sea un motor fundamental. Siguiendo esta línea de pensamiento, y sin necesidad incluso, de meter a Dios en la ecuación, me pregunto y le pregunto: qué nos llevará a vivir una vida más plena: ¿Pensar que estoy aquí para “ser feliz” o para “reparar” el mundo?

