Tip... tip...

Cuando ya parecía que Salum tenía ganada esa carrera contra Licha García, resulta que esta señora todavía se aferra al sindicato.

Salum ha actuado con mucha mesura, si no desde un principio la hubiera metido al bote. Quizá no quiso hacerla víctima, pero ahora la exdiputada se aferra al sindicato, dice que su sustitución no es válida y seguirá luchando.

Al alcalde Jorge Salum se le aplica: si esta carrera la pierde, quítese de corredor.

Ha surgido dentro del PRI una corriente antagónica a “Alito”, que no debiera seguir en la presidencia dada las cuentas que entregó en la pasada contienda electoral, como para poner al PRI como tercera fuerza política, pero como el campechano va a seguir, habrá otros que se le opongan, pero si esa corriente prospera, que esté dirigida por priistas que tengan alguna calidad moral.

Por lo pronto, “Alito” ya probó en Durango que es político a la antigüita, arbitrario.

Impuso a Ricardo López Pescador candidato a diputado, pasando sobre Pedro Silerio, líder de la CNC, que tenía más que dar en un distrito rural.

Va imponer a Arturo Yáñez en la presidencia estatal del partido pasando sobre todas las buenas cuentas que ha rendido Rubén Escajeda.

Simple botón de muestra: cuando Morena es la que parte el queso en Durango, el PRI ganó 11 de 14 distritos y sacó más votos que el PAN, pero ya Alejandro Moreno dijo que a Rubén le darán una patada en la parte media superior de su anatomía y que ruede el mundo.

Pero fíjense lo que son las cosas.

Acá por fuera, casi nadie habla bien de Arturo Yáñez, pero el consejo político (unos 500) lo hará presidente.

En lo que los normales es disciplina, en el PRI son agachones.

Algunos presidentes municipales que pudieran reelegirse: Marisol Peña, en Mapimí; Marina Vitela, en Gómez Palacio; Homero Martínez, en Lerdo; Orlando Calzada, en Vicente Guerrero; José Luis Valencia, en Poanas.

Aquí cabría anotar, el que el chilero fue presidente por Movimiento Ciudadano, pero ahora ya es priista y sería éste el partido que lo postularía.

Lo más seguro es que Osbaldo Santillán, el de Mezquital, busque la reelección pero ahora por el Partido Verde, tras su deserción del tricolor.

Aunque quisieran, no podrán reelegirse Rogelio Arzola, en Guanaceví; Dora González, en Canatlán; Socorro Armendáriz, en Ocampo; Martín Pineda, en Coneto.

Y no podrán reelegirse porque la ley sólo autoriza dos elecciones inmediatas y ellos ya agotaron esa posibilidad.