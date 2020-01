Tip... tip...

El diputado Pepe Rocha metió una iniciativa para erradicar, o cuando menos abatir el nepotismo en el medio oficial.

Está en comisiones. Quién sabe qué destino le den los diputados, pero la intención del panuquense es encomiable, porque se ha caído en abuso de parientes en la administración pública. Hace unos 3 años hubo un municipio en el que, de 132 funcionarios, sólo 9 no eran familiares del presidente.

Se dio otro caso en San Juan del Río, en que el presidente municipal saliente puso como condición para apoyar al actual alcalde, que le diera la primera regiduría.

¡Y fue para su hermana!

Lo más reciente y lo más descarado, nos parece, es que el expresidente municipal de Guadalupe Victoria, Andrés Cabello, sacó a una regidora para suplirla con su esposa.

Entre los gobernadores se han dado algunos casos que pretendemos enumerar: hasta donde sabemos, Enrique Torres Sánchez, González de la Vega y Dupré Ceniceros no metieron familia a la nómina.

El tesorero con Ángel Rodríguez Solórzano fue su hermano Roberto, pero ya estaba desde con Dupré Ceniceros.

Héctor Mayagoitia nunca tuvo ningún familiar en nómina. Si acaso podría citarse al oficial mayor Gustavo Domínguez, que era primo retirado.

El substituto Salvador Gámiz Fernández sólo tuvo en nómina a su sobrino Máximo.

Don Armando del Castillo, a nadie.

Pero José Ramírez Gamero llenó de parientes el gobierno, parientes suyos y parientes políticos. Todos sus hijos, hizo directora de la Casa de la Mujer Priista a su cuñada, presidente del PRI a su concuño, y todavía como exgobernador siguió sosteniendo a gran parte de su familia.

Maximiliano Silerio Esparza sólo tuvo a dos sobrinos: Baldomero López Silerio en Pensiones y a Mario Alberto Silerio Medina en Servicios Generales.

Ángel Sergio Guerrero Mier, a sus hijos, Roy, en una oficina que se llamó Dirección de Comunicación Política.

A otro hijo en el C-5 y a un hermano en alguna entidad relacionada con la agricultura.

Ismael Hernández tuvo discretamente en el DIF Estatal a una hermana.

Jorge Herrera Caldera no tuvo a ningún pariente en la nómina, pero repartió el poder con su primo Rafa y su hermano Antonio, de tal forma que no había jefe de prensa que no hubiera puesto Rafa, y en el caso de Toño, llegó a controlar todo el sector educativo, incluyendo la Universidad Juárez.

Del actual, sólo se sabe que su hermana es administradora del Tribunal de Justicia y su cuñado, coordinador de regidores del municipio de Durango.

Así pues, es de desearse que la iniciativa del secretario general del PAN prospere, para que sea ilegal lo que ahora nomás es inmoral.