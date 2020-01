Tip... tip...

En el desayuno de la CTM el pasado domingo, una cosa se evidenció, ni el Gobernador ni Ricardo Pacheco deben inscribirse jamás en un concurso de oratoria.

Si usted realiza una encuesta, le dirá la inmensa mayoría que ya están hartos de tanto inche partido y de lo que les representan al contribuyente.

Ahora nos salen con que el Partido Encuentro Social que perdió su registro, lo va a obtener de nuevo y vamos a recordarle algo del caso de Durango.

En las elecciones del 2016 abanderaron como candidata a gobernadora a Nancy Vázquez, panista arrepentida.

Y que tuvo como mánager descaradamente a un primo del gobernador.

Y que tuvo apoyo económico, también descaradamente.

Fue contratada para darle a los electores otra oposición que no fuera la de Aispuro, claro que no iba a ganar, claro que no iba a durar en el PES, pero como en este país y en este estado todo se vale, esta señora se metió a Morena y tras algunos trastabilleos consiguió quizá por un milagro del Santo Niñito convertirse en diputada local.

El Panal, otro partido que perdió su registro pero su propietaria Elba Esther Gordillo lo va a resucitar a través del Partido Redes Sociales Progresistas, por mí que haya cientos de partidos, pero que se rasquen con sus uñas, que no vivan a costa de los ciudadanos que paga con sus impuestos a tantos vividores.

Si por mí fuera dejaría obviamente a Morena, aunque para mí que no es partido, sino logotipo de una persona, al Partido Acción Nacional que sí es partido, el PRI que sigue siendo partido a pesar de su descalabro y haciéndole el favor al Partido del Trabajo con focos muy bien definidos.

Movimiento Ciudadano es un remedo de partido y (hágame el inche favor, qué Partido es el Duranguense).

Es conocido que del Centro quieren desaparecer a la CTM, la Central de los 5 lobitos, y en el caso de Durango, les mandaron a un cetemista chaquetero para fregarlos con una agrupación nueva, la CATEM.

Claro que la organización de Pacheco tiene muchos defectos, sobre todo en el tiempo en que sintiéndose los dueños del mundo, hacían que nomás sus chicharrones tronaran.

Que medían sus logros por el número de diputados, presidentes, síndicos, regidores y posiciones de gobierno, pero es cierto también que nunca descuidaron el sentir de los obreros.

Hubo muchos casos en que los dirigentes abusaron de su poder, y le voy a citar nada más uno, el ya desaparecido Jesús Ibarra Rayas, le tomó ojeriza al ahora contralor de la Cámara de Diputados, Jorge Torres Castillo, espacio que ocupaba Jorge y espacio que le vetaba el botellón.

Vamos, cuando Jorge Torres Castillo dejó Gómez Palacio para ser jefe de prensa en el PRI Estatal, hasta que llegaron tentáculos de Ibarra Rayas.

Ante esto, Torres Castillo no tuvo más que aceptar la invitación para afiliarse al PRD.

¡Y qué bueno, en el partido del Sol Azteca fue dirigente estatal, diputado federal, alto funcionario del INE y ahora ocupa esa privilegiada posición en el Congreso.

Cabe anotar que en el caso de Pacheco, en Durango y Gabriel Rodríguez, en Gómez Palacio, no actúan con esa prepotencia que actuaron sus predecesores.