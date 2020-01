Tip... tip...

El nuevo delegado del Seguro Social es producto de los nombramientos surgidos en concursos de oposición, este tal Julio Gutiérrez es originario de la Ciudad de México y una cosa notable, es doctor y enfermero, o sea, que tiene doctorado en enfermería.

Tiene 28 años de servicio en el IMSS y su trayectoria luce impecable.

Bienvenido a Durango, doctor.

Y para no irnos lisos, la anterior delegada Velia Patricia Silva, va con el mismo cargo a Tamaulipas y quien fuera aquí jefe de prestaciones, José Luis Ahuja es ahora delegado del IMSS en Baja California Sur.

Parta que vea que aquí tenemos para dar y exportar.

Pues tanto dicen, que no vaya a ser cierto, que el próximo superdelegado del gobierno federal será Alejandro González Yáñez.

Tómelo con pinzas, porque ya ve que mencionaron a Gustavo Pedro Cortés, a Manuel Espino y no sé a cuántos más y todos han sido puras jaladas.

Como sea, el senador con licencia sería muy buena opción y ese carril le facilitaría la carrera del 2022.

El día primero del mes próximo habrá elecciones en el Consejo Coordinador Empresarial, mencionan a José Miguel Castro Mayagoitia y a Tomás Flores, en ese orden de preferencias.

No nos hagamos, si va a ver recortes en el Gobierno del Estado, no saldrán los más corruptos, ni los más irresponsables, ni los más ‘güevones’, ni los más zendejos. Saldrán los que no tengan palancas, que por lo general son los que merecieran quedarse.

Es muy frecuente que cuando usted busque a un funcionario la respuesta de la secretaria sea:

Está muy ocupado, no sabemos a qué horas se desocupe, está por salir de la ciudad, si gusta trataré su asunto…

Ah, pero cuando andan tras el hueso, todo son atenciones.

Chinchis políticos, con razón ni el diablo los quiere.