Tip... tip...

Esto del coronavirus acarrea serios problemas, porque los encargados de vigilar el libre tránsito por lo general son gente sin criterio, que entienden la orden a rajatabla y que en algunos casos se muestran groseros.

Déjeme contarle:

Una brigada en Villa Unión, impidió el paso de una camioneta de esta casa editora que llevaba los periódicos de Villa Unión, Vicente Guerrero, Súchil y Nombre de Dios.

A los responsables del retén no hubo forma de convencerlos: No pasa y no pasa.

Y en lo que se hicieron las gestiones con alguna autoridad, el periódico llegó tarde.

A la entrada de la ciudad, carretera libre a Mazatlán, estaba el pasado sábado una brigada, iba un matrimonio que dijo iba a visitar a una familia en la ciudad.

No pasa, fueron tajantes los brigadistas, el señor preguntó, quién dio esa orden y 4 mujeres dijeron: La comunidad.

Cuál comunidad.

Pues la comunidad de la ciudad prohibió que no entre nadie.

Preguntó el hombre, ¿quién es la jefa?, todas somos jefas, respondieron.

Cabe anotar que había dos policías con "cuerno de chivo" en ristre, pero no intervinieron.

Conclusión, se regresaron sin visitar a su familia.

En Ignacio Allende hay bloqueo porque detectaron varios casos de Covid-19, pero ahí los que están a cargo del control sí actúan con criterio, le aplican el termómetro al visitante y si no lleva temperatura lo dejan pasar.

Y a todo esto, ¿de quién dependen esas brigadas?

Políticos vivos de San Juan de Guadalupe: Samuel Aguilar Solís que terminara la secundaria en su tierra, emigró a Torreón, donde hizo la carrera de economista.

Se fue a México en busca de fortuna y conoció a Hugo Andrés Araujo, segundo de a bordo en la CNC.

Cuando Maximiliano Silerio fue postulado candidato a gobernador le recomendó a Samuel y lo hizo diputado local y presidente de la Gran Comisión.

No terminó la diputación porque es compadre de Sergio Salinas de Gortari, que es el único de esa familia que se dedica a la ciencia.

Sin embargo, éste recomendó a Samuel con su hermano Carlos, el presidente y lo hicieron senador.

Después fue diputado federal dos veces y sabemos que ahora tiene un despacho de consultoría.

Tenemos tres grillitos más pendientes para mañana, si usted nos lo permite.