Tip... tip...

Si le sirve el dato: en la oficina del Servicio Nacional de Empleo existen cerca de 1,000 vacantes.

Esto es: que si hoy llegaran 1000 personas en busca de trabajo, lo van a encontrar.

Sólo que todas quieren trabajar en el gobierno.

O sea: quieren cobrar sin trabajar.

De los candidatos Vamos por Durango, hay 2 prácticamente amarrados por falta de contendiente: Alejandro Mojica, en el Primero y Gerardo Galaviz, en el Octavo.

En el caso de Gerardo, su principal adversario sería Aarón Silvestre, pero éste si bien es conocido en el norte, en el centro casi no tiene presencia.

La otra, Alma Carrera, apenas acaba de empezar.

Ayer hubo un remedo de debate entre los candidatos del Octavo Distrito, que son los 3 que acabamos de mencionar.

Pero fue debate virtual que pocos ven y a pocos convencen.

Por lo demás, no sé para qué hacen debates si no son obligatorios.

Estamos a unos 15 días de las elecciones y en todos lados hacen cuentas alegres.

Por lo pronto, en la coalición Vamos por México, dan por seguro los 4 distritos federales.

Las coberturas de prensa que a mi juicio son mejor llevadas, son las de los candidatos: Javier Castrellón, por el 01 Distrito Federal, de la alianza Va por México; Luly Martínez, del Tercero Electoral Federal; Paty Jiménez, del 05 local; Danielo Hernández, del mismo distrito pero por la otra alianza y Ricardo Pacheco, también del Segundo Local por la coalición Vamos por México.

En el ambiente permea la idea de que de los 3 distritos locales con cabecera en Gómez Palacio, el único seguro, medianamente seguro, es el de Claudia Elena Galán Encerrado Von Bertrab, el de Lupe Hermosillo y Manuel Ramos, están amenazados por el Verde Ecologista.

Coincido con el compañero "Grillo", de Victoria: tan hodidos están en Morena, que tuvieron que llamar a un priista como dirigente estatal.

En el Tercer Distrito Electoral Federal, donde insisten en que puntea la ex alcaldesa de Cuencamé Luly Martínez, tienen mucha presencia si no para ganar, sí para dar pelea, los ex priistas Ulises Adame de León y Roberto Carmona Jáuregui.

De éstos, Carmona fue diputado local y Ulises diputado local y diputado federal.

La queja es generalizada:

De aquel derroche de organización con la primera aplicación de la vacuna contra el Covid-19, sólo recuerdos, porque en esta segunda aplicación ha sido todo un desastre.

Jesús Favela, ex funcionario de Aguas del Municipio de Durango, es candidato del Verde a diputado local. Más le valía no haberse metido.

En las redes sociales todos los días le tupen duro.