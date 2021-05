Tip... tip...

En esta contienda electoral hay algunas singularidades: 3 presidentes de partido pretenden ser diputados plurinominales:

Verónica Pérez, del PAN, Miguel Ángel Lazalde, del PRD y Luis Enrique Benítez, del PRI.

Hay 4 empresarios.

Martha Olivia García, candidata de Morena al Primer Distrito Federal, del ramo forestal.

Antonio de la Torre, del Partido Encuentro Social, de la Masa y la Tortilla.

Patricia Jiménez, del PAN, del ramo mueblero y Danielo Hernández, de Morena, en el ramo funerario.

Estamos a unos días de que los maestros universitarios afiliados al SPAUJED tengan nuevo dirigente.

Hay dos aspirantes, primero las damas:

La psicóloga Sagrario Salas Damm y el médico Érick Hernández Cosaín.

La primera, maestra de la Facultad de Psicología y el otro, maestro de la Facultad de Medicina y Nutrición.

Por ahora no hay favorito.

Que Hugo Rosales Badillo va a denunciar a Luis Enrique por enriquecimiento inexplicable.

¡Qué afán de chotearse con las denuncias!

Ahí se quedan, no es más que el afán de aparecer en medios.

¿O sabe usted de alguna denuncia que haya prosperado?

Los candidatos que tienen más espectaculares son Gina Campuzano, Patricia Jiménez y Martín Vivanco.

Casi a diario se quejan de la sequía y sí es muy lamentable.

Pero hasta donde recuerdo, nunca ha llovido en mayo.

El Partido Verde Ecologista de México en las dos últimas legislaturas ha tenido un diputado de representación proporcional.

Es Gerardo Villarreal, que ahora busca la mayoría relativa por su tierra, Guadalupe Victoria.

Pero si como se espera el Verde mantiene su curul, esta vez será y bien merecida para la regidora canatleca Ángela Rojas.

Y si como se espera, Movimiento Ciudadano logra una plurinominal, será bien merecida para Martha Palencia Núñez.

Pues me insisten y hasta me apuestan que la próxima diputada al 15° Distrito será la maestra Sandra Luz Reyes.

Y que contra lo que se diga, el segundo lugar lo ocupará, no el ex alcalde de Mezquital Osbaldo Santillán, sino el ex alcalde de Nombre de Dios, Juan Solís Ríos.

Poco habremos de vivir para salir de duda.