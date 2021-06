Tip... tip...

Milagros de la coalición: Redes Sociales y Movimiento Ciudadano, que jugaron solos, tendrán registro estatal pero no tienen diputados.

En cambio, el PRD que conservará el registro porque es nacional, pero que lo perdió en Durango, tendrá 2 diputados: Londres Botello y David Ramos.

El PT, que la libró apenitas, tendrá un diputado de mayoría, Mario Alfonso Delgado, lo que quiere decir que llegará con los votos, no del PT, sino con los de Morena.

Diputadas empresarias:

Una de ellas ya de salida, Martha Olivia García, es empresaria forestal en el municipio de Santiago Papasquiaro.

La otra, muy conocida, industrial mueblera, es Paty Jiménez y por último, Ángela Rojas, construye un fraccionamiento en Nombre de Dios, en la superficie que usó como balneario. Y a propósito, si hubiera justicia, la coordinadora de la fracción panista sería Paty Jiménez, que ganó su diputación en las urnas.

El chapulín Manuel Espino Barrientos ya se apunta para la candidatura de Morena para gobernador de Durango.

Pa’ mí que ni a candidato llega.

Diputados repetidores:

Del PRI: Ricardo Pacheco, Ricardo López Pescador, Alicia Gamboa, Gabriela Hernández, Enrique Benítez y Sandra Luz Reyes, esta última une las características de ser diputada suplente que entró en funciones, que pidió licencia para ser candidata a diputada propietaria y ganó el Décimo Quinto Distrito.

Sandra Amaya, de Morena; Patricia Jiménez, de Acción Nacional; Mario Alfonso Delgado, del PT y David Ramos, del PRD.

Aclarando que Ángela Rojas será diputada por el partido bisagra, o sea el Verde Ecologista.

Tiene en su haber Marina Vitela haber acabado con dos prospectos políticos femeninos de Gómez Palacio, Rocío Rebollo y Leticia Herrera.

Porque la verdad no creo que de esta cama se levante.

Los seguidores de Marina, que son muchos y ya la dan como gobernadora.

Tranquilos, no se alboroten, puede ser candidata pero recuerden que Gómez Palacio es un municipio y Durango es todo un Estado.