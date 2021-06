Tip... tip...

Pues que definitivamente no habrá gobernador de dos años. Ni modo “Plebe”.

En la elección del 2019 el PRI sacó 19 mil votos en todo el Estado, en los recientementes pasados comicios, sacó 143 mil.

La diferencia es amplia y se debe en gran parte al presidente Rubén Escajeda.

¿Qué quiere Benítez, él es mi compadre?

A la muchacha que apuñaló a su ex novio en Gómez Palacio, se le permitió seguir su proceso en libertad por las presiones que hicieron algunas mujeres.

Hace algún tiempo una doctora del Seguro Social fue acusada de intentar la muerte de un magistrado, que tiempo después murió, no fue juzgada por presiones de los médicos.

No sé a usted, pero a mí me parece peligroso, y esto al margen de que las dos liberadas fueran inocentes, me parece peligroso, repito, que la justicia se aplique por presiones.

Nada se acaba hasta que se acaba, pero por ahora “El Guereber” puntea para presidente de la Barra de Abogados.

Entre los que son diputados suplentes hay algunos ya conocidos, como Toño Morales, el presidente del PRI Municipal de Enrique Benítez.

Noel Fernández “El Frijol”, de Ricardo Pacheco; don Pedro Toquero, amo y señor de Las Nieves, y no las nieves de Chepo, suplemente de Gerardo Galaviz; María Luisa González López, de Susy Torrecillas.

El llanero Carmelo Fernández es suplente de otro llanero, David Ramos, la chilera Paloma Pérez, es suplente de Sandra Luz Reyes, la electa al Distrito Décimo Quinto.

Y habrá que decir de Paloma Pérez que tiene mucha facilidad para conducirse en política, que se le ve futuro, que no sería mala presidenta de Poanas.

Llama la atención que José Luis Rocha Medina, ex alcalde de Pánuco y actual diputado propietario del Octavo Distrito, sea el suplente de Fernando Rocha y Rosa María Triana que también ya fue diputada, ahora sea suplente de Ali Gamboa.

Canción de moda: “Morena, la causa fuiste de mi triste desventura…”. Canta Luly Martínez, acompañada por el coro de los 21 generales.

Julieta Hernández Camargo es una dama madura, con mentalidad de vanguardia.

Hace años que luchó por la legalización de los matrimonios igualitarios.

Iván Gurrola, el presidente de la Jucopo, anunció que se va a legislar al respecto, ahora existe una mujer que era hombre y se negaban a darle acta de nacimiento, Julieta lo logró y logró también interrumpir algunos embarazos que la legislación y la Iglesia lo prohíben.