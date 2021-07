Tip... tip...

Claro que “Alito” debe salir del PRI. Pero no va a salir. Debe salir porque nadie había perdido tanto con el otrora invencible partidazo:

Quedó como tercera fuerza electoral, perdió su estado natal, Campeche, perdió 15 gubernaturas, 6 de ellas que estaban en poder del PRI, no tiene consenso entre la base priista, pero no va a salir porque quien pretende derribarlo, Ulises Ruiz, no tiene calidad moral, y porque “Alito” tiene el control de los sectores y el comité nacional.

Lo que sí creo, es que en el próximo año le pondrá el último clavo al ataúd del partido:

Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Durango y no se le ven posibilidades más que en Hidalgo y Durango.

En un día como hoy, pero en 1988, Lerdo fue la sede de los Tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y judicial.

El motivo: el gobernador José Ramírez Gamero rindió allá su informe en el Cine Centauro.

Esto se derivó de un concurso al que convocó el mandatario para escoger al mejor presidente, informar en el municipio y además erigir alguna obra de interés general.

Estuvieron en la final Arnulfo León Campos, de Santiago Papasquiaro y Luis Fernando González Achem, el ganador.

La obra fue un auditorio municipal que todavía existe.

Al informe asistieron 17 gobernadores y representó al presidente el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Días.

Según el INEGI, los sectores con percepción de más corruptos de México son: la policía y los jueces.

En el último caso, lo de los jueces es general en el país y especialmente en los jueces federales.

Porque en el caso de Durango si de algo podemos presumir, es de que tenemos jueces y magistrados honestos.

¿O qué magistrado Guzmán Benavente?

Ahora tendremos 7 diputados federales.

A ver si esta Legislatura no nos sale de inútil como la anterior.

De los que todavía son, nada más queda una, la del Tercer Distrito, y de los que van a entrar, creemos que tomarán en cuenta a su estado y son: Javier Castrellón, Omar Castañeda, Gina Campuzano, Ismael Hernández, Carlos Maturino y Yolanda de la Torre.

Uno de los actuales presidentes que pudiera reelegirse dado su buen desempeño, es el de Tamazula, Ángel Beltrán Félix.

Eso, si él quiere.

Y de los panistas, otro que sí se puede reelegir, es el de Santiago, César Rivas.