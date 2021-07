Tip... tip...

Si se sometiera a consulta popular, dejarían de estar chupando el presupuesto la Comisión de Evaluación, la de Acceso a la Información y la de Anticorrupción, las 3 sirven para dos cosas: para nada y para pura.

Puedo anticipar que el día primero de agosto la mayoría de los que acudan a las urnas se pronunciarán por el enjuiciamiento a los expresidentes.

Pero si el texto de la encuesta no estuviera tan ambiguo, vería que a los que la sociedad quisiera ver enjuiciados y condenados, serían: Enrique Peña Nieto.

Vicente Fox no, pero sí su mujer y sus hijastros.

Si Felipe Calderón no hubiera asomado las narices como expresidente, la gente no se habría metido con él.

No sé si llegue la encuesta a Zedillo y Salinas de Gortari, porque si usted se fija, Zedillo no es tan mal visto y Salinas de Gortari es tan mal visto como Peña Nieto.

Se nombró magistrado supernumerario a Abel Díaz Hernández.

El de Santa María del Oro siempre ha querido ser magistrado, ahora lo es, pero tendrá que esperar una vacante para desempeñarse.

Abel Díaz ha sido director de Averiguaciones Previas, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, asesor del Congreso el Estado y por ahora mantiene un despacho que le da para vivir bien.

Es muy frecuente que los jubilados del Gobierno del Estado se quejen de que no les pagan sus pensiones.

Y como es natural, se enfilan sobre el director don Pancho Esparza, pero lo que ocurre es que el Gobierno del Estado no surte a la Dirección.

Y es que hay que aceptarlo, la administración estatal está pobre. Y también la municipal. Y si el gobierno está pobre, no sé cómo le van a pagar los quinquenios a los profes.

Dos partiditos no tendrán derecho ya a prerrogativas, lo que le ahorra al erario alguna lanita. El Partido de la Revolución Democrática, conserva el registro porque es nacional, pero como no alcanzó el 3% de los votos en la pasada contienda, no tendrá derecho a la prerrogativa.

La contralora Raquel Leila Arreola Fallad previene que los funcionarios que no presentaron declaración patrimonial “podrían” ser sancionados.

Lo que provocó una sonora carcajada en los que no presentaron declaraciones, porque ya saben que les van a hacer lo que Eolo al benemérito.

Abel Díaz ha sido director de Averiguaciones Previas, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, asesor del Congreso y por ahora mantiene un despacho