Tip... tip...

No sé por qué la insistencia de los diputados panistas en hacer secretario general del Congreso al subsecretario de Finanzas, Ignacio Orrante, gana más donde está que como secretario general, a menos que se pretenda ahorrarse el sueldo de subsecretario como se ahorran ya el del subsecretario de Recursos Naturales.

Este espacio lo cubría Manuel Sánchez Zamudio, al que nombraron secretario de Desarrollo Rural y ya no lo han remplazado.

Y no tiene caso, por lo que se ve la Secretaría marcha muy bien sin el subsecretario.

Buen detalle el de Julión Álvarez, de revelar que su madre era de Simón Bolívar y según dicen, como un homenaje a su mamá no cobró su actuación del día 15.

Hay otro cantante que fue famoso, Lupe Esparza, el vocalista de Bronco.

Pero a diferencia de Julión, éste negaba ser de Hermenegildo Galeana, en Pánuco de Coronado.

Ya cuando andaba en su ocaso aceptó el nombramiento que le hiciera el entonces gobernador Jorge Herrera Caldera, al nombrarlo embajador musical de Durango.

Cuando Isaías Berumen era presidente de Pánuco, el Cabildo acordó nombrar al de Bronco hijo predilecto, pero cuando fue a Monterrey a notificarlo de tal honor, les dijo que hablaran con su representante, a ver cuánto les cobraba por venir a Madero a recibir el galardón.

Cuando Isaías notificó lo anterior al Cabildo, pidió que le retiraran el título de hijo predilecto. Y un regidor adujo, no, no se lo retiramos, nomás se lo cambiamos, no va a ser hijo predilecto, va a ser hijo de la hingada.

Cada dependencia estatal tiene una Contraloría interna.

Cada municipio tiene Contraloría, hay una Contraloría estatal, hay Entidad Superior de Auditoría y una Comisión Anticorrupción.

¿Entonces, por qué hingaos somos el Estado más corrupto del país?

Dos meses hace ya que algunos trabajadores municipales tienen bloqueada las oficinas del Sindicato de la calle Negrete y Progreso.

Reclaman honestidad sindical y elecciones.

La honestidad está pelón, pero las elecciones no sabemos a quién le toca convocar.

Porque por lo pronto, Lichita García ya no está reconocida como secretaria general.