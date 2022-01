Tip... tip...

Luis Alfredo Rangel Pescador, actual subsecretario de Medio Ambiente, no es panista de partido, pero es panista de corazón y de abolengo; salió del PAN, porque el entonces presidente Juan Carlos Gutiérrez quería deshacerse de él, pero el químico es bien visto de las filas de la derecha y muchos se pronuncian porque lo llamen con un reclamo: regresa Luis, todo olvidado.

No sé cómo le irán a hacer, pero en la alianza PRIAN/PRD, no entran 9 municipios, de tal forma que los electores sí votarán por un solo candidato a gobernador, pero para presidente municipal uno por partido.

Los municipios donde no habrá coalición para ayuntamientos son: Guanaceví, Tlahualilo, San Pedro del Gallo, San Juan de Guadalupe, Nuevo Ideal, Simón Bolívar, Canelas, Hidalgo y Otáez.

A ver si no se hacen bolas.

Y otra, partidos y coaliciones están obligados a postular candidatos a presidentes municipales a cuando menos un gay o lesbi, un indígena, un discapacitado y un viejo.

Jaqueline del Río, que fuera diputada, regidora y actual síndica de Lerdo por el PRI, renunció en seco a su partido, el tricolor.

Aparentemente se declara independiente, pero creen que escuchó el canto de las sirenas morenistas.

Aunque, el partido de López Obrador tiene un buen prospecto en el diputado petista Mario Alfonso Delgado y si de mujeres se trata, tiene a Georgina Solorio, una empresaria restaurantera muy bien vista, que es además dirigente de una organización que se llama Lerdo Próspero.

Aunque los panistas digan que la candidata de la alianza Va por Durango de Gómez Palacio será mujer, yo les digo que será un hombre, que se menciona a Manuel Ramos, pero últimamente muestrea más alto el que fuera ya presidente municipal, Pepe Campillo.

Ya están contagiados el gobernador Aispuro, el secretario Mojica y entre muchos otros, 8 curas de Lerdo.

Maldito virus, maldito virus. Si a los curas no respeta, ¿qué me puedo yo esperar?

Según el compañero Marco Robles, al prospecto petista de Nombre de Dios, Juan Solís Ríos, lo corrieron por méndigo, del PAN.

Que no se le ocurra al contador Díaz Medina pasar por Gómez Palacio porque lo linchan, allá reclaman que le debe al Municipio 80 millones.

No se confunda, el PRI no tiene dos delegados en Gómez Palacio. El delegado es Ismael Guerrero, ex alcalde de Cuencamé y el ex diputado Paco Ibarra es presidente estatal adjunto para la región lagunera.