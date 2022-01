Tip... tip...

Si Salum es candidato dirán.

¿No, pues qué chiste, con todo el poder del Municipio promoviéndose mediante obras, haciendo favores?

Y si no es, dirán.

Uh, ni con la fuerza del Municipio, ni con el presupuesto, ni inaugurando obras…

Los profesores universitarios tienen fama de faltones y por esas cosas que uno no se explica (bueno sí me explico, son los sindicatos), no les descuentan.

Algunos -exagerando quizá- dicen que si les descontaran cada falta, bastara para equilibrar las finanzas de la UJED.

Que a José Ramón Enríquez le tumbaron la candidatura porque no había renunciado a su anterior partido y porque no se había afiliado a Morena.

Fue el afán de hoderlo nomás, ¿por qué renunciaron al PRI y se aliaron a Morena, Marina Vitela, Otniel García, Iván Gurrola y otros?

Por lo demás, al galeno, que insiste en incursionar en política, no le dejaron a cuál partido acogerse.

Ya transitó por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano y por Morena.

Le faltan el PT y el Verde, pero éstos por lo pronto están vedados. Quizá más delantito.

Dos veces se ha frustrado la intención de remover los comités de las secciones 12 y 44 del SNTE, cosas del Covid, usted sabe.

Sin embargo, sabemos que en el país ya se han reestructurado 7 comités y que va en serio lo del voto universal y secreto.

En Nuevo León fue planilla única, pero votaron todos los profesores.

En otras secciones, como en Baja California Sur fueron 4 planillas, en San Luis fueron 7 y en todos casos ganaron los que sacaron mayoría.

Algo notorio, en todas las secciones, menos en Nuevo León, ha competido gente de Elba Esther.

Y ninguno ha ganado.

Una característica del doctor Enríquez es su nepotismo.

Cuando era presidente del Comité Estatal de MC ganaron San Dimas.

Y en ese tiempo, Enríquez hizo diputado a su hermano y a su hermana tesorera a distancia de San Dimas.

