Tip... tip...

Pues ni hablar, qué bien que se regularicen los carros “chocolatos”, pero no deja de ser una competencia desleal.

Porque un carro chueco no paga placas, no paga tenencia, se puede estacionar y no le quitan las placas, y lo más riesgoso, en caso de accidente, no se le puede identificar y si a esto le agregamos el boquete que le hacen a la industria automotriz, y además que los ciudadanos que sí cumplen a cabalidad con las normas, se sienten ninguneados. Pero ya lo dijo AMLO, qué le vamos a hacer.

Dentro de los que aspiran a la Presidencia de Durango, uno ya está definido, Juan Martín Vivanco y quedan por Va por México, Alejandro Mojica, Jorge Salum y José Antonio Ochoa.

De los 3, el que tiene más cercanía con el gobernador es Mojica.

Por Morena, la buscan, Nacho Aguado, que es delegado de Relaciones Exteriores e Iván Ramírez, responsable del programa de Becas.

Alegan que serán las encuestan las que lo definan; yo digo que va a ser el que reciba la mejor palanca.

Alejandro Castro está incorporado en Comunicación Social a la campaña de Marina Vitela. Debe hacerla bien.

Otro que ya reapareció, también comunicólogo, es, Alejandro Álvarez Manilla, también incorporado a la campaña de Marina.

Ambos son profesionales, deben hacerla bien.

En mis tiempos los gays eran satanizados, los agredían, no los querían, ahora -y qué bien- hasta están organizados y ya lograron que cada partido postule, cuando menos, a un exponente del tercer sexo.

Está bien, son humanos.

Todavía se dice en medios políticos, que la alianza del PRI/PAN/PRD se tambalea, porque ninguno quiere soltar la gubernatura.

Los priistas alegan que son mayoría electoral.

Los panistas, que ya son poder y no deben de quitárselos.

Vuelven otra vez con esa jalada de que las encuestas lo decidirán.

Pero lo que me pregunto: ¿si se rompe la alianza, le dejan el campo totalmente a Marina Vitela?

