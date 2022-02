Tip... tip...

El registro de Marina Vitela vino a fortalecerla, ante la presencia de la ciudadanía de Durango, como que el hecho de que haya estado en el registro el dirigente de Morena, Mario Delgado, disipó las dudas que circulaban, en el sentido de que podría ser relevada.

Ahora ya aparece firme candidato.

También fue registrada Paty Flores, pero ésta sin el boato que registró el registro de Marina.

En Milán no hay milanesas, en Hamburgo no hay hamburguesas, en Chile no hay enchiladas y menos va a haber enchiladas en Suiza.

No sé quién les aplicará esos nombres a esos platillos regionales.

Suena igual pero no se entiende igual: México para los chilenos. Chile para los mexicanos.

Mencionan a Rodolfo Guerrero García como posible director de la Comisión Estatal de la Vivienda. Nada confirmado, pero el rumor es muy fuerte.

Ahora AMLO se mete contra los abogados, que en el ejercicio de su profesión defienden a las empresas.

Bueno, pues qué hodidos estamos.

Joaquín Gardeazábal Niebla, actual mandamás de Coprised, es una de los personajes más leales al gobernador Aispuro.

Para mí que se vería bien como regidor en el próximo Ayuntamiento de Durango, de hecho ya dio un paseíto por ahí, se postuló para alcalde independiente y con las puras uñas sacó 12 mil votos.

Es leal, es honesto, es capaz, es sencillo, pero sobre todas su cualidades, tiene una que lo eleva, es amigo del suscrito.

La Barra de Abogados que preside Juan Carlos Gómez Bracho, rindió un homenaje al desaparecido gobernador Armando del Castillo Franco.

Fue el canatleco quien le donó el edificio que ahora ocupan los abogados organizados.

Por cierto, quien recibió ese edificio como presidente de la Barra en ese tiempo, fue Enrique Benítez Vargas, que no pudo asistir al homenaje por motivos de salud.

Por lo pronto es solamente un partidito, pero las posibilidades de crecimiento de Movimiento Ciudadano son muchas.

No creo que Paty Flores gane la gubernatura.

Tampoco creo que gane la alcaldía Martín Vivanco, pero entre los dos le van a surtir de votos, cuente con ello.

En Guadalupe Victoria todas las apuestas se dirigen a Gerardo Villarreal como candidato ganador postulado por el Verde y en alianza con Morena y PT, que va contra David Ramos Zepeda, postulado por la alianza PRI/PAN/PRD.