Tip... tip...

Está bien: Alicia Gamboa tiene muchos merecimientos para ser síndica, pero la pregunta es, ¿no hay más mujeres en el PRI?

En cuanto a la suplencia que recae en la maestra Rosa María Triana, muy bien vista, porque la llanera ya fue regidora, ya fue diputada y en todas las posiciones que ha ocupado ha lucido.

Ahora al parecer la composición de la planilla de la alianza Va por Durango, será:

Presidente, del PAN; síndica, que debe ser mujer, para Ali, del PRI; primer regidor que va a ser hombre, también será para el PRI y me dan ganas de ponerle nombre ya al primer regidor. Pero mejor citamos trayectoria: presidente municipal de su tierra, presidente del PRI, tres veces diputado local, con un colmillote bien retorcido.

Dicen que el diputado federal Omar Castañeda, queda inhabilitado para presidente de Gómez Palacio, porque se anticipó en la campaña:

No sé si esto sea cierto, pero si no es presidente, es porque no quiere Marina Vitela.

Es sabido allá en aquella región, que Marina lo impulsó primero a la sindicatura y luego a la diputación federal y que lo tenía anotado para la alcaldía.

Sólo que en ese jaloneo que se definió en Morena, Omar se cargó del lado de Enríquez.

Dicen en Pánuco, que el único que puede ganarle a la maestra Norma Reyes -y todavía quién sabe- es el exalcalde Mario Quiñones, de quien, aseguran, coquetea con Morena.

Buen tanto para el rubio de Amacuable, que haya resultado limpiecito en la revisión del gasto federal por la ASF.

A ver si demostrando tal honestidad ya nos levanta el castigo el tabasqueño.

Casi a diario vemos que la Comisión de Evaluación trabaja y obtiene buenos resultados.

Sin embargo, cuando hay tantas carencias presupuestales, en el caso de las de Acceso a la Información y la Anticorrupción, a ver si liberan de esa carga al presupuesto.

En Nuevo Ideal, Miguel Escobar declinó a la candidatura del PRI porque consideró que el partido la tiene muy difícil.

Tan difícil, que nadie apuesta por el tricolor y sí por quien sea candidato o candidata de Morena.

Por ahí anda haciendo su lucha, con muchas posibilidades, la actual regidora de Movimiento Ciudadano, Zaida Quiñones.

Jaqueline del Río pidió licencia a la sindicatura de Lerdo, porque quiere ser regidora por la alianza Va por Durango.

Pues buena suerte Jaky, pero la veo muy difícil.

El presidente de Rusia se apellida Putin. Así sin acento y como palabra grave está bien, pero si la convierte en palabra aguda se oye mal.

De acuerdo, López Obrador es el presidente más democráticamente electo, lo hizo un candidato de excepción. Pero eso no lo hace buen presidente.