Tip... tip...

Se confirmaron las tablas que tiene Ricardo Pacheco





El debate que propició el IEPC entre candidatos al Segundo Distrito Local, sirvió para confirmar las tablas de Ricardo Pacheco y sus conocimientos del Poder Legislativo.

¡Ganadores! Todos según sus partidarios, yo sólo digo que Pacheco probó su trayectoria.

No sé si usted sepa que el equipo Los Generales tiene un apoyo del Gobierno del Estado porque la afición no podía sostenerlos.

Y a mí no me lo crea, pero dicen que la novena se puede retirar porque ya el gobierno le debe 5 millones.

Císcalo, císcalo, diablo panzón.

La novena tiene patrocinadores y entre ellos una conocida funeraria que se anuncia en el estadio y que a manera de cortesía obsequió cien gorras.

Lo que de entrada está bien, si no fuera porque las cachuchas traen el logotipo de la funeraria.

Y así, ¿quién hingaos se las va a poner?

Todo es según la percepción, para Gonzalo Yáñez AMLO es el mejor presidente del mundo.

Para el periódico El Economist, es el peor dictador del planeta.

Mucha gente cree que algunos partidos no alcanzarán el mínimo requerido (3 por ciento de la votación total) para seguir cobrando en el IEPC y entre éstos mencionan, al resucitado Encuentro Solidario.

Al gris Fuerza México, al tambaleante Movimiento Ciudadano, al Encuentro Social y a Redes Sociales Progresistas, aunque en este último caso, la presencia del presidente del partido, Fernando González, yerno de la propietaria, Elba Esther Gordillo, reunió a cerca de 3 mil personas.

Que si bien es consecuencia del poder de arrastre de Hugo Rosales, hace ver que RSP podría obtener el registro local.

En la actual comalada hay 5 presidentes que se reeligieron: Ismael Mata, de El Oro; Gerardo Galaviz, de Nuevo Ideal; Rogelio Ayala Arzola, de Guanaceví; Socorro Armendáriz, de Ocampo y Dora González, de Canatlán.

Entre éstos hay dos con peculiaridades, Roy, el de Guanaceví, lleva con éste 4 periodos.

Gera, el de Nuevo Ideal, en su reelección dobló los votos que sacó en su primera oportunidad.

A mí no me lo crea, pero ese territorio dicen que se consolida el triunfo de Luly Martínez, candidata con licencia de Cuencamé, que paso a paso impone su personalidad y su decencia y también aseguran que no hay duda de que Sandra Luz Reyes ganará el Distrito 15.