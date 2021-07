Tip... tip...

Priistas que han caído y se han levantado





Rumores, simples rumores, pero son muy insistentes, que el coordinador de los diputados priistas será Ricardo Pacheco y el secretario general del Congreso será Homar Cano.

Y en cuanto al director de Comunicación Social, no hay nombres, y no sé quién sea, pero sí sé que no será Iván Barrios.

Oído en la calle: ¿Oye, cuál chamacona se murió?

No es chamacona, es Zamacona, el cantante de Los Yonic’s.

Entre los priistas que han caído y se han levantado, podemos mencionar a Ricardo Pacheco, que perdió una diputación local y luego fue senador de primera minoría, y ya lo ve, suena para líder cameral.

Y por equidad geográfica, Rocío Rebollo Mendoza, que perdió el Senado de la República luego una diputación federal. Pero se va a levantar.

El 2022 no está tan lejos.

Desde ayer el tramo de la carretera a Mezquital desde la gasolinera hasta la Fenadu, se llama Hermila Galindo, una mujer duranguense que desde la época revolucionaria luchó por la igualdad de género.

Como dato geográfico, fue secretaria particular de Venustiano Carranza.

Mensaje al profesor Adrián Valles Martínez, que cuando guste, que ahí tiene otras tierritas por si le interesan: Manuel Sánchez Zamudio.

Por si lo ha olvidado, se lo recordamos, el ahora secretario de Desarrollo Rural tenía un ranchito ahí en la Feria que le vendió al orgullo de Villa Unión y el dinero lo gastó en la primera campaña de Aispuro a gobernador.

En la columna de un periódico nacional, anotan posibles candidatos a gobernador en el 2022 avalados por Morena.

Y entre ellos, el único que mencionan por Durango, es a José Ramón Enríquez Herrera.

Y a propósito, el inquieto galeno trabaja todos los días para su causa

Con frecuencia se le ve cabildeando en Gómez Palacio, donde dicen tiene el apoyo del diputado federal electo, Omar Castañeda.

Pero suponemos que este apoyo sería en el caso de que la candidata no fuera Marina Vitela, suprema hacedora del ex síndico.

En gran parte la baja del PT en las preferencias electorales se debe a su dueño, Gonzalo Yáñez, que lo ha descuidado.

"El Rambo" tiene como característica, olvidar los cargos que gana, como presidente municipal pidió licencia para ser diputado federal.

Como diputado federal se retiró cuando perdió la gubernatura con Ángel Sergio Guerrero Mier y ahora que ganó el Senado también se retiró.

Y no creo que ningún partido sobreviva a control remoto.