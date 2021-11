Tip tip...

Licha García tendrá que resignarse





Los estudiantes de la UJED tendrán hoy nuevo presidente de la FEUD.

Hasta ayer se les veía posibilidades a Isaac Cisneros y Érick Segovia, en ese orden de posibilidades. Ambos son estudiantes de la FECA.

Creo que finalmente Licha García tendrá que resignarse no sólo a dejar el Sindicato, sino a dejar la chamba en el Municipio.

El sentir afuera de la Presidencia es, que quieren más, que pague algo de lo mucho que obtuvo, que todos sus parientes salgan de la nómina y si es posible que se vaya a hacer una visita al Cereso.

Sondeos de esos desinteresados que no son inducidos y que no se hacen a modo, señalan que las preferencias para el gobierno de Durango son: Esteban Villegas, Marina Vitela y Gonzalo Yáñez.

Y para la Presidencia Municipal, Gabriela Hernández, Ignacio Aguado e Iván Ramírez.

Se insiste mucho en que la sociedad acepte a la policía como sus servidores, difícil de lograr, por más que le llaman Policía de Proximidad, porque la gente lo que menos quieres es tener próximos a los cuicos.

Ya ve lo que acaba de pasar: 4 polis fueron cesados por pretender extorsionar a un pariente del director Bracho Marrufo, pero imagínese, esos fueron 4, pero a cuántos habrán extorsionado y si no hubiera sido porque son parientes del jefe, esto hubiera quedado impune todavía.

Lo que es, es -dicen en mi tierra- y Arturo Yáñez está sumando mucha gente a su partido, el Revolucionario Institucional.

Casi no pasa día en que no anuncie nuevos nombramientos, lo que prueba que está acercando a muchos militantes y hay que reconocerlo, los priistas no están conformes con lo que pasa ahora y quieren volver.

Sí Esteban Villegas fuera el gobernador, sería el segundo nacido en San Juan del Río.

El primero fue Pancho Villa, que no fue gobernador de Durango, sino de Chihuahua y por muy poquito tiempo.

A un técnico de futbol lo suspendieron 3 partidos porque les dijo maricones a unos reporteros.

Cada día hay más moralistas, ya ve lo que le pasó a ese chofer, que por burlarse de las mujeres con sobrepeso lo suspendieron.

En Santiago Papasquiaro andan como 6 aspirinas a ser postulados por Morena para la Presidencia Municipal.

Pueden ser más, pero si a César Rivas le da por postularse para la reelección, se los va a enchorizar a todos.

Pues parece que Luly Martínez no escarmienta y quiere lanzarse otra vez por Cuencamé.