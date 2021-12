Ya tiene la UJED recursos para el pago de aguinaldos





Un 10, así de redondo, se aventó el rector Rubén Solís, cuando en la ceremonia de su informe anunció que ya tiene los billetes para el pago de aguinaldos, y es que como es muy conocido, cada año es el sufrimiento de la UJED, porque esta prestación está excedida con relación a la que autoriza el gobierno federal a la Universidad.

Pero esta vez yo no sé cómo le haría el bigotón del municipio de Nombre de Dios para conseguir 270 millones de pesos que se distribuirán a más de 6 mil trabajadores de la Universidad Juárez del Estado

Claro que lo aplaudieron.

La senadora de la República Margarita Valdez Martínez dice que es obligación del Gobierno del Estado y del municipal la atención a los migrantes o que van de paso por el estado de Durango o que se quieren quedar a radicar aquí.

¡Qué equivocado estaba yo!

Creía que el Instituto Nacional de Migración era dependencia federal.

Los apoyos oficiales para el campo casi se han extinguido, para que los encargados de distribuirlos no se los claven.

Para evitar la corrupción, dice Andrés Manuel López Obrador.

También los presupuestos para las obras públicas se han limitado por la misma razón, lo cual nos pone en un serio predicamento, porque antes, en la época en que mandaban los corruptos, llegaba a su final la mitad del presupuesto.

Pero ahora pa’ que no se los claven, no les llega nada.

¿Qué vamos a hacer?

José Narro Céspedes, uno de los dueños del Partido del Trabajo, no se cansa de ensalzar la obra del presidente López Obrador.

Estamos de acuerdo en que el tabasqueño tiene mucho positivo, pero a Narro no le queda arrastrarse tan feo, en pos de una alianza con Morena.

Hay peregrinaciones al Tepeyac que integran verdaderos fieles devotos de la Virgen Morena, pero hay otras como la que hizo el viernes Gonzalo Yáñez, que sólo buscan lucrar con la fe católica de la gente.

Y esto es condenable.

Ivy Quezada es muy mencionada como posible abanderada de la alianza PAN/PRD/PRI a la alcaldía de Nombre de Dios.

No sabemos si salve dos escollos legales, porque la señora no nació en La Villa ni vive allá. Sólo tiene una casa de campo en ese pintoresco poblado y no sabemos si en un caso dado esto le valga como residencia, aunque tiene en su haber el buen desempeño que tuvo, aunque a distancia, ser la presidenta del patronato de la Cruz Roja Mexicana.