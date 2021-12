Tip... tip...

Mejor desaparecer la Fiscalía Anticorrupción





Si lo sometieran a consenso, verían que 9 de cada 10 ciudadanos quiere que desaparezca esa entelequia de la Fiscalía Anticorrupción, que por unas o por otras causas, lo único que lograron fue quitarle la presidencia del Tribunal a Esteban Calderón y destituir a un magistrado.

Todo eso en 2 años y cerca de 100 millones de pesos.

Está encargado tras la lamentable muerte de Héctor García, un vicefiscal que estuvo acusado de corrupción, y cuando se le vinculaba a proceso, se escapó por un amparo, por un detalle técnico, porque por omisión o por complicidad el auto nomás lo firmó el juez y no lo firmó el secretario de acuerdos.

En los medios legales se dice que no tiene exámenes de control y de confianza, que es obligatorio, por lo que no sólo no puede ser fiscal, sino que nunca debió ser vicefiscal.

Es muy difícil encontrar entre el gremio de abogados a uno que sea honesto; Héctor García fue un garbanzo de a libra, así que, lo mejor es desaparecer ese nido de vivales

Con el ego que caracteriza a José Ramón Enríquez, ¿cómo cree que ande tras la gachada que le hicieron en Morena?

Tiene sentido la versión, de que el registro de Héctor Flores como precandidato se canceló, porque a partir del día 2 se irán a precampaña él y Esteban Villegas.

No es por desalentar a Toño Ochoa, pero su candidatura a presidente de Durango está difícil, porque si el candidato a gobernador es Héctor Flores, la Presidencia será para el PRI.

Y si el candidato es Esteban Villegas, casi seguro que Jorge Salum busca la reelección.

Pero dada la valía del ex diputado, si la alianza Vamos por Durango la gana el gobierno, algo le van a encontrar a Ochoa.

Lamentable la muerte de Susano Nevárez, distinguido neoidealense que siempre tuvo una gran presencia en el antiguo Patos; él fue padre del director de la Comisión del Agua del Estado, Jorge Nevárez y del ex alcalde y ex diputado, Gustavo, de los mismo apellidos. Nuestras condolencias a su familia.

Ahora resulta que a un destacado miembro de la Comisión de Derechos Humanos lo mandaron al bote acusado de extorsión.

¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderlo?

Nuestros mejores deseos porque el próximo año le traiga dicha y bienestar para usted y los suyos.

Nosotros interrumpimos esta columnilla, para reencontrarnos el cuarto día del 22.