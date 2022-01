Tip... tip...

Se cumple un año del deceso de ASGM





Pues que sí, que no, que siempre sí, Gonzalo Yáñez va a ser candidato por Durango.

Y aunque ya no es el Gonzalo de hace 20 años, todavía puede ganar.

En la alianza Va por Durango hay todo un nido de águilas, ahí debe de estar el club de beisbol Generales.

Y generales de división, que es lo que está pasando en la alianza.

Están siguiendo la tónica de AMLO: divide y vencerás.

Pero aunque el tabasqueño ya venció, sigue dividiendo al país.

Algunos creen que Petronilo significa piedra del Nilo, pero en el caso particular del poeta que yo conozco, no creo que sea piedra del Nilo, para mí que no llega ni a guijarro de Coneto.

Tras algún tiempo de banca, Rosauro Meza Sifuentes recibe reconocimiento a su capacidad, al ser nombrado consejero de la Judicatura.

Este canatleco tiene mucha capacidad como jurista y como político. Durante mucho tiempo fue secretario de elecciones en el Comité Directivo Estatal del PRI.

Ha brillado como regidor y como diputado, e hizo un buen papel en la entonces Dirección de Transportes y en la entonces Policía Judicial.

Felicidades.

Son rumores, pero cada día más insistentes, que otro que abandonará el PAN es Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

Muy propio de Luis Enrique Benítez poner el dedo en la llaga en lo que está ocurriendo en el PRI, las mañas para distraer con una supuesta contienda para sacar candidato a gobernador, cuando la decisión ya está tomada.

Luis Enrique conoce las entrañas de su partido y no se prestó a hacerles el juego.

No se va a registrar. No es su zendejo.

Una lerdense de nombre Martha Arreola, será diputada federal por el Tercer Distrito, ante la inminente renuncia de la propietaria, Maribel Aguilera.

Hoy se cumple un año de la muerte del ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, el más priista de los priistas de Durango.

Aún se le recuerda con afecto dentro y fuera de su partido.

Se habla de que Nancy Vásquez podría ser candidata para Nombre de Dios después de haber sido presidenta, aunque primero fue por el PAN y ahora sería por Morena.

Puede ser, porque si hay arreglos, el candidato sería Juan Solís Ríos.

Y en cuanto a la candidata de la alianza, se consolida la señora Ivy Quezada, distinguida dama, que tan buen papel ha hecho como presidenta del Patronato de la Cruz Roja.